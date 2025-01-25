AP: Польша хочет защитить Европу от российских «Цирконов» шестиметровым забором

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Польские власти намереваются серьёзно усилить систему защитных сооружений на границах с Россией и Белоруссией. В частности, планируется возвести шестиметровый забор с колючей проволокой и системами видеонаблюдения.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. По данным издания, к границе с Белоруссией было дополнительно переброшено 13 тысяч польских солдат. Стальной забор высотой пять с половиной метров снабжён камерами слежения и датчиками движения. В Польше, которая председательствует в Евросоюзе с 1 января 2025 года, подчёркивают, что уделяют повышенное внимание безопасности, причём не только своей страны, но и всей Европы.
Варшава ещё в начале 2024 года запустила проект «Восточный щит», подразумевающий строительство укреплений и защитных сооружений по типу известной «линии Мажино». Он включает в себя противотанковую защиту, электронные и воздушные средства наблюдения.
В этом контексте забавно выглядят предположения журналистов, что дополнительные оборонные меры, включая строительство забора, вызваны предстоящим размещением в Белоруссии российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Сомнительно, что Европа сможет спать спокойно под защитой стальной ограды: с таким же успехом можно пытаться ловить ракеты сачком для бабочек. Да и «линия Мажино» в 1940 году была прорвана танками Манштейна за считанные дни.
Но в Польше уверены: забор всех защитит. Даже если никто ни на кого не собирается нападать. Вернее, как раз только в этом случае.
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Варшава ещё в начале 2024 года запустила проект «Восточный щит», подразумевающий строительство укреплений и защитных сооружений по типу известной «линии Мажино». Он включает в себя противотанковую защиту, электронные и воздушные средства наблюдения.
В этом контексте забавно выглядят предположения журналистов, что дополнительные оборонные меры, включая строительство забора, вызваны предстоящим размещением в Белоруссии российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Сомнительно, что Европа сможет спать спокойно под защитой стальной ограды: с таким же успехом можно пытаться ловить ракеты сачком для бабочек. Да и «линия Мажино» в 1940 году была прорвана танками Манштейна за считанные дни.
Но в Польше уверены: забор всех защитит. Даже если никто ни на кого не собирается нападать. Вернее, как раз только в этом случае.
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Александр Бойцов