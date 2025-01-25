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AP: Польша хочет защитить Европу от российских «Цирконов» шестиметровым забором

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Польские власти намереваются серьёзно усилить систему защитных сооружений на границах с Россией и Белоруссией. В частности, планируется возвести шестиметровый забор с колючей проволокой и системами видеонаблюдения.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. По данным издания, к границе с Белоруссией было дополнительно переброшено 13 тысяч польских солдат. Стальной забор высотой пять с половиной метров снабжён камерами слежения и датчиками движения. В Польше, которая председательствует в Евросоюзе с 1 января 2025 года, подчёркивают, что уделяют повышенное внимание безопасности, причём не только своей страны, но и всей Европы.

Варшава ещё в начале 2024 года запустила проект «Восточный щит», подразумевающий строительство укреплений и защитных сооружений по типу известной «линии Мажино». Он включает в себя противотанковую защиту, электронные и воздушные средства наблюдения.



В этом контексте забавно выглядят предположения журналистов, что дополнительные оборонные меры, включая строительство забора, вызваны предстоящим размещением в Белоруссии российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Сомнительно, что Европа сможет спать спокойно под защитой стальной ограды: с таким же успехом можно пытаться ловить ракеты сачком для бабочек. Да и «линия Мажино» в 1940 году была прорвана танками Манштейна за считанные дни.

Но в Польше уверены: забор всех защитит. Даже если никто ни на кого не собирается нападать. Вернее, как раз только в этом случае.

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Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир
Дугин: идеи Трампа не будут способствовать возвращению прошлых ценностей
25 января 2025, 10:45

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп привнесёт в американскую политику настолько существенные перемены, что возвращения к прежним ценностям уже не произойдёт. Об этом сообщил философ, политолог и социолог Александр Дугин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что ставки настолько высоки, что возвращения в любом случае не произойдёт.

Как минимум половина населения, если не больше, будет просто защищать подходы и идеи Трампа. К тому же, глава государства подобрал довольно молодую команду, которая ещё долго будет находиться в политической среде, отметил Дугин.

Ранее Трамп назвал условие, которое позволит автоматически завершить конфликт на Украине.

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Путин удивился размеру средней московской зарплаты
25 января 2025, 10:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет порядка 160 тысяч рублей. С его точки зрения, это слишком мало.
«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны», – сказал Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета.

Президент усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей.

«Да ладно? Больше!», — переспросил российский лидер.

Московский градоначальник подтвердил, что это так есть.

Путин сказал ректору МГУ Виктору Садовничему, что в таком случае университет достиг определенных норм, однако следует продолжать работать в данном направлении.

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Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США
25 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto/Marcos Silva

Мексиканские власти отказали военному самолёту США в посадке на своей территории. Борт перевозил нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух представителей военного командования и источник, близко знакомый с ситуацией. По словам собеседников телеканала, накануне, 24 января, два самолёта С-17 Военно-воздушных сил США вылетели в Гватемалу, имея на борту по 80 нелегальных мигрантов каждый.

Однако третий самолёт, который должен был направиться в Мексику, так и не взлетел. Причиной стал отказ мексиканских властей выдать воздушному судну разрешение на посадку на территории страны. Для депортации требуется согласие правительства принимающей стороны. От Мексики такого согласия получено не было, сообщает NBC. Обозреватели отмечают, что этот инцидент нарушил планы администрации Трампа по депортации нелегальных мигрантов из США, по крайней мере, на какое-то время.

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#мексика
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США потребовали от Индии сгрузить нефть с российских танкеров до 27 февраля
25 января 2025, 08:34

Фото: istockphoto/SHansche

Индия должна сгрузить российскую нефть с танкеров не позднее, чем 27 февраля. Конечный же срок расчётов по всем финансовым операциям — 12 марта.
Соответствующие разъяснения дали в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Это связано с санкциями, которые Вашингтон ввёл против топливно-энергетческого комплекса России в январе 2025 года.

По словам заместителя министра нефти Индии Панкаджа Джайна, в американском Минфине разъяснили, что именно 27 февраля вступает в силу часть ограничений, введенных США и связанных с оказанием «нефтяных услуг», передаёт информационное агентство Reuters.

По словам замминистра, Индия продолжит приобретать российскую нефть в том случае, если цена её составит ниже 60 долларов за баррель — именно такой ценовой рубеж установлен западными странами. Кроме того, в сделке купли/продажи нефти не должны быть задействованы компании и суда из России, попавшие под санкции, добавил Джайн.

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Путин: Нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить
25 января 2025, 08:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к встрече и спокойному разговору со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Темой беседы станут самые разные направления, которые представляют интерес для обеих стран.
Об этом глава государства рассказал во время посещения МГУ ведущему телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» Павлу Зарубину. Российский лидер также добавил, что, несмотря на готовность Кремля к встрече и переговорам, в настоящее время всё зависит от действий, которые предпримет новая американская администрация.

Ранее глава Белого дома заявлял, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что такие же пожелания высказывает и российский президент. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля к переговорам, но добавил, что российская сторона пока не получала никаких конкретных сигналов из Вашингтона.

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Сенат Конгресса США утвердил майора Пита Хегсета на пост главы Пентагона
25 января 2025, 05:59

Фото: iStock/Austin Nooe

Сенат Конгресса США утвердил на должность главы Пентагона Пита Хегсета. Трансляция провел телеканал C-SPAN.
Верхняя палата Конгресса не смогла принять решения о назначении Хегсета. Там голоса насчет его кандидатуры разделились поровну. В связи с этим окончательное решение принимал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который занимает пост председателя Конгресса.

Майор Пит Хегсет участвовал в боевых действиях и является ветераном армии США. Он служил в сухопутных войсках и имеет боевую награду. Обучался Хегсет Принстонском и Гарвардском университетах, а также написал несколько книг и работал на телеканале Fox News. При этом майора обвиняли в алкоголизме и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях, что он назвал ложью.

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#пентагон
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В Британии захоронят крупнейший в мире запас радиоактивного плутония в 140 тонн
25 января 2025, 05:15

Фото: iStock/Professor25

Власти Британии приняли решение захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония весом в 140 тонн. Об этом рассказали в The Daily Telegraph.
В газете пишут, что такое количество плутония появилось в результате переработки ядерного топлива из гражданских ядерных реакторов. Перед этим его преобразуют в более безопасную и стабильную форму.

По данным издания, Плутоний с большей вероятностью смешают с жидким стеклом, после чего он будет помещен в стальную или бетонную оболочку. Для этого в Британии должны построить специализированное предприятие.

Ранее планировалось использовать плутоний в целях получения МОКС-топлива, который может быть эффективно использован в современных ядерных реакторах. Позже от этой идеи отказались из-за дороговизны и сложности идеи.

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#великобритания
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К границе Тайваня приблизилось 28 самолетов и 8 кораблей армии Китая
25 января 2025, 05:13

Фото: iStock/Rich Townsend

Вооруженные силы Тайваня заметили приближение к границе острова 28 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщили на официальной странице ведомства в соцсети X.
«28 самолетов НОАК и 8 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 6 утра сегодня», — говорится в сообщении вооруженных сил острова.

Указывается, что до 06:00 утра по местному времени к границе Тайваня приблизились корабли и самолеты КНР. При этом 27 самолетов пересекли среднюю линию и оказались в зоне действия ПВО острова. В сообщении указывается, что ВС Тайваня отреагировали соответствующим образом на ситуацию. Китайские войска на регулярной основе отправляют свою технику к границам Тайваня.

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#пво
#корабль
#армия
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NBC: Мексика отказалась принимать военный самолет из США с мигрантами на борту
25 января 2025, 04:27

Фото: iStock/rebius

Мексика отказалась принять военный самолет из США, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну», — говориться в сообщении.

При этом причина отказа Мексики в приеме воздушного судна пока неизвестна. Напомним, что США уже задействовали военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. Всего летело два самолета с около 80 людьми на каждом. Ожидается, что таким способом из Штатов выдворят порядка пяти тысяч человек.

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#трамп
#мигранты
#самолет
#мексика
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