В Польше высказались о ракетах России

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Польская сторона готова сбивать российские ракеты над своей территорией в случае их угрозы для государства или для других стран-участниц альянса НАТО, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает «Цензор».
Министр добавил, что ракеты РФ еще не угрожали объектам на польской территории. Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что, когда они все же залетали, «речь шла о считанных секундах», из-за чего их не сбивали, если не было соответствующей угрозы.
Перед этим стало известно, что Польша с Украиной занимаются разработкой альтернативы газовому транзиту из России. На Украине отметили, что в случае успеха, будет создана новая бизнес-модель.
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