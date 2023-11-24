В Словакии сделали важное заявление о переговорах России и Украины

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что лучше 10 лет вести переговоры по конфликту на Украине при прекращении боевых действий, чем еще 10 лет воевать, потеряв сотни тысяч людей. Об этом он сказал в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.
По его словам, в Словакии считают, что конфликт на Украине невозможно решить на поле боя. Таким образом, Фицо считает, что в таком состоянии боевые действия могут продолжаться до 2029 или 2030 года.
Однако он подчеркнул, что Словакия считает использование российской военной силы нарушением международного права.
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«При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше 10 лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем 10 лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли еще 500-600 тысяч человек», - заявил Фицо.
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Элина Позднякова