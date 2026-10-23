Кремль анонсировал трехсторонние переговоры по Украине
Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате
Переговоры по украинскому урегулированию, запланированные в Абу-Даби на первую половину ноября, пройдут в трехстороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
При этом он не исключил, что в будущем к обсуждению вопросов безопасности могут подключиться европейские представители.
«Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры, о которых мы ведем речь в Абу-Даби, которые запланированы на первую половину ноября, они будут в трехстороннем формате», — сказал Песков.Он также напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин обозначил тему переговоров — это вопросы безопасности для России и Украины после выхода на мирное урегулирование. По его словам, это одна из важнейших составляющих урегулирования, без которой комплексное решение невозможно.
Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно, однако начало дискуссии будет положено именно в трехстороннем формате. На вопрос о том, как Кремль отнёсся бы к включению ЕС в дипломатический процесс, он ответил, что это зависит от той позиции, которую европейцы могли бы в нем занять.