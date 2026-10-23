Кремль анонсировал трехсторонние переговоры по Украине

23 октября 2026, 13:09

Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

Фото: iStock/yulenochekk

Переговоры по украинскому урегулированию, запланированные в Абу-Даби на первую половину ноября, пройдут в трехстороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».





При этом он не исключил, что в будущем к обсуждению вопросов безопасности могут подключиться европейские представители.

«Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры, о которых мы ведем речь в Абу-Даби, которые запланированы на первую половину ноября, они будут в трехстороннем формате», — сказал Песков.