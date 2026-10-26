Песков назвал условия переговоров с Европой по поставкам газа
Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при двух условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, после сокращения закупок российского газа европейцами Москва начала наращивать продажи по альтернативным направлениям. В нынешней ситуации обсуждать новые поставки в Европу можно будет только в случае, если на Западе появятся заинтересованные покупатели, а также при наличии в РФ объёмов газа, доступных для продажи. Представитель Кремля уточнил, что они есть не всегда.
Ранее «Радио 1» передавало, что 26–29 октября в Москве пройдёт медиафорум «Россия — Африка». В мероприятии примут участие более 200 человек из 46 стран Африки, включая гендиректора Африканского вещательного союза Грегуара Нджаку и министра коммуникаций и СМИ ЦАР Эвариста Нгаману.
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