ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
Обстрел произвели вчера, 10 декабря, около четырёх часов вечера.
По данным SHOT, под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта.
ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района.
Ранее сообщалось, что соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Мария Фирсова