В Словении отменили выступление жены Зеленского по неизвестной причине

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В Словении по неизвестной причине отменили выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете Любляны. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство. Изначально она собиралась, как отмечается, ознакомиться с деятельностью учебного заведения по помощи украинским студентам.
«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам», — сказано в материале.Агентство отмечает, что немногим ранее Зеленская на пару с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посещала Национальную университетскую библиотеку, где им повстречался недовольный неизвестный мужчина, который стал скандировать, что Россия победит в конфликте на Украине.
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