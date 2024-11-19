Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Словении отменили выступление жены Зеленского по неизвестной причине

В Словении отменили выступление жены Зеленского по неизвестной причине

Фото: iStock/DC_Colombia

Фото: iStock/DC_Colombia

В Словении по неизвестной причине отменили выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете Любляны. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство. Изначально она собиралась, как отмечается, ознакомиться с деятельностью учебного заведения по помощи украинским студентам.


«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам», — сказано в материале.
Агентство отмечает, что немногим ранее Зеленская на пару с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посещала Национальную университетскую библиотеку, где им повстречался недовольный неизвестный мужчина, который стал скандировать, что Россия победит в конфликте на Украине.

Читайте также:

Politico назвала страны НАТО, выступающие против принятия Украины в альянс

В Евросоюзе впервые обсудят отправку инструкторов на Украину

Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
#россия
#университет
#страны
#словения
#поездки
«Меры защиты»: Эрдоган высказался об обновленной ядерной доктрине РФ
Эрдоган считает, что у РФ должна быть возможность себя защищать
19 ноября 2024, 21:30

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Измененная российская ядерная доктрина является ответной мерой, у России должна быть возможность защищать себя, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Свое мнение по этому поводу политик высказал на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит «Большой двадцатки».
«У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры. Точно так же, как мы, страны НАТО, должны защищать себя и предпринимать шаги для этого», — прокомментировал Эрдоган.
Ранее стало известно, что российская сторона согласилась с пунктом декларации «Большой двадцатки» об урегулировании украинского кризиса.

Читайте также:

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель

Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину

Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России
#мир
#россия
#украина
#война
#конфликт
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#ядерное оружие
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия готовится к войне с Россией
FAZ: ВС Германии намерены готовить предприятия к возможному конфликту с Россией
19 ноября 2024, 21:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Германии (бундесвер) намерены готовить персонал предприятий к возможному конфликту с Россией. Об этом сообщила немецкая газета FAZ со ссылкой на документ «Оперативный план Германии». В нем, как отмечается, больше тысячи страниц и четко обозначена роль экономики.
По информации газеты, власти предлагают заводам готовить по пять дополнительных водителей на каждые сто сотрудников, так как большинство действующих шоферов — выходцы из Восточной Европы, которые могут бежать при начале конфликта.

В материале указывается, что предприятиям рекомендуют начать обсуждать с персоналом вопросы безопасности из-за угрозы шпионажа, кибератак и диверсий.

Кроме того, в Германии уже стартовали учения по взаимодействию гражданского населения с бундесвером, в частности, защита портов от диверсий и шпионажа.

В «Оперативном плане Германии» также расписаны объекты критической инфраструктуры, которые в случае войны следует защищать особо тщательно.

Читайте также:

«Меры защиты»: Эрдоган высказался об обновленной ядерной доктрине РФ

Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт

Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ
#подготовка
#учения
#защита
#меры
#рф
#фрг
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Водолацкий объяснил ошибочность ухода Бжании в отставку
19 ноября 2024, 21:25

Аслан Бжания (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что уход в отставку президента Абхазии Аслана Бжании был неверным шагом, поскольку его потребовало агрессивное меньшинство страны, в то время как избирал его главой государства весь народ.
«Президент не должен был подавать в отставку, так как его избирал весь народ Абхазии, а не агрессивная небольшая часть населения. Так всегда происходит, когда большая часть сидит дома на лавочке, а меньшинство делает всё, что им заблагорассудится. Так и в Абхазии сегодня оппозиция может привести к расколу гражданского общества, к тем ситуациям, которые дестабилизируют обстановку, и от этого будут проблемы у самих жителей Абхазии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Водолацкий.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании.

Читайте также:

Парламент Абхазии принял отставку президента

Президент и премьер Абхазии объявили об отставке

«Республика»: Начались переговоры властей Абхазии с оппозицией
#президент
#парламент
#переговоры
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты способы сохранять заряд батареи смартфона на морозе
Техэксперт Биржевой советовал переводить смартфон в энергосберегающий режим
19 ноября 2024, 21:01

Фото: iStock/Anna Ostanina

Техноэксперт Сергей Биржевой заявил, что для того, чтобы смартфон не разряжался на морозе, его необходимо переводить на улице в энергосберегающий режим.
«Во избежание попадания лишней влаги не пользуйтесь телефоном во время снегопада или дождя. Дисплей смартфона запотевает, когда вы возвращаетесь в тёплое помещение после мороза. Примерно то же происходит с ним внутри. При резком изменении температуры в гаджете может образоваться конденсат. Он способен повредить даже влагозащищенные устройства. Это становится причиной коррозии микросхем и повреждения токопроводящих элементов», — добавил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что одним из методов защитить свой смартфон от взлома и слежки является использование свободного ПО.

Читайте также:

Цена на IPhone 16 Pro упала на 40% в РФ

МВД испытывает трудности с российскими процессорами «Эльбрус»

Россиянам раскрыли, как лучше защитить смартфон от взлома и слежки
#эксперт
#эльбрус
#цена
#смартфон
#техника
#зима
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт
19 ноября 2024, 20:59

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Подготовка солдат ВСУ на военных базах во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20. По его словам, Макрон — наиболее ярый сторонник войны до победы над Россией.
«Макрон действительно и словесно, и на практике один из наиболее ярых сторонников войны до победы над Россией, до стратегического поражения России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях, по сути дела», — пояснил он.
Глава МИД РФ также добавил, что об участии Франции в украинском конфликте говорят и обсуждения о возможном использовании французских ракет SCALP украинскими формированиями.

Ранее Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите G20, добавив, что это нормально для людей, которые знакомы, несмотря на противоречия между странами.

Читайте также:

Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20

Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации

Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
#мид
#g20
#обучение
#мид рф
#макрон
#лавров
#франция
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Стариков озвучил оно из условий применения Россией ядерного оружия
19 ноября 2024, 20:07

Фото: iStock/IG_Royal

Политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.
«Американские ракеты ATACMS являются баллистическими. Думаю, «поднимать ставки» Запад дальше не сможет. Потому что после публикации обновлённой ядерной доктрины РФ они не могут официально заявить: «Мы официально предоставляем оружие Украине для ударов по территории России». В этом случае им надо будет прямо объяснить своим избирателям, мол, мы намеренно идём на возможный ядерный конфликт с РФ», – приводит «Петербургский дневник» слова Старикова.

До этого заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин дал характеристику мобильным убежищам «КУБ-М».

«Установка мобильных кубов сегодня обусловлена необходимостью сохранения жизней гражданских лиц, которые находятся в зонах риска обстрела ВСУ. То есть в ситуации, в которой мы находимся сегодня, применение таких устройств вполне себе имеет место быть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснял обновлённую ядерную доктрину России обеспечением нашей страной ядерного сдерживания тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.

Читайте также:

Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ

Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России

Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
#конфликт
#оружие
#всу
#запад
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ
Bloomberg: США не станут отвечать на обновление ядерной доктрины РФ
19 ноября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Вашингтон не собирается менять готовность своих ядерных сил в ответ на обновление российской ядерной доктрины, поскольку не видит в этом необходимости, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя американской администрации.
«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — пишут авторы материала, ссылаясь на представителя Белого дома.
В публикации сказано, что Вашингтон не будет отвечать на изменение ядерной доктрины РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как российская сторона отреагирует, если США разрешат Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России.

Читайте также:

Зеленский: украинцы заслуживают применения пятой статьи Договора о НАТО

В Литве высказались о конфликте на Украине

На Западе предположили, каким количеством ракет располагает Украина
#мир
#сша
#россия
#ядерное оружие
#новости
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
19 ноября 2024, 19:41

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в своем телеграм-канале видео с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая перелезает через забор во время саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро с ироничной подписью.
«На улицах Рио увидели Урсулу. Все-таки нашлась, которая поперек. Закона», — подписала видео Захарова.
На кадрах фон дер Ляйен в спортивном костюме перелезает через невысокое ограждение, пока закадровый голос говорит ««а вот и Урсула фон дер Ляйен сама, вот она. Перелезают, как гопники. Баба-гопник».



Читайте также:
Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о прекращении поставок СПГ из РФ

Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине размером в огромную сумму

Евросоюз готовится к отключению газа из России
#видео
#захарова
#европа
#саммит
#бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20
19 ноября 2024, 18:55

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите G20. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите. Он добавил, что это нормально для людей, которые знакомы.
«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом», — пояснил он.
Лавров отметил, что ненормальная реакция европейских лидеров — это попытка убежать российских представителей при встрече в коридорах, кулуарах, на фотографировании. В пример министр привел случай на саммите G20 в Индии, когда он, увидев двух африканских лидеров за одним столиком с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, подошел поздороваться. Со всеми Лавров был знаком лично, они с ​радостью пожали друг другу руки.
«Я как вежливый человек развернулся и протянул руку Мишелю, а он, как ужаленный, подскочил, отвернулся. Значит, такое воспитание», — поделился российский министр.
Ранее Лавров заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было бы невозможно без США.

Читайте также:

Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации

Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта

ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области
#g20
#воспитание
#мероприятия
#человек
#министр
#люди
#запад
#лавров
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате