В Совбезе РФ назвали самое агрессивное государство в современной истории

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США – самое агрессивное государство в современной истории, которые с 1945 года свыше 150 раз нарушало суверенитет других государств. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
При этом Патрушев добавил, что в США собрались «большие специалисты демонизировать действия России», которые убеждены, что все действия РФ нацелены на унижение интересов американцев.
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