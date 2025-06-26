В Совбезе РФ назвали Сирию источником «кадров» для террористических организаций
Сирия становится одним из самых значительных источников кадрового пополнения международных террористических организаций, а получивших боевой опыт иностранных террористов под видом беженцев потом пытаются перебросить в Россию для дестабилизации обстановки. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».
Политик подчеркнул, что приход радикальных сил к власти в Сирии и Афганистане становится серьёзной угрозой для безопасности России и её союзников.
Коков добавил, что в другие государства, прежде всего, в Россию и страны СНГ, под видом беженцев перебрасываются террористы-боевики, многие из которых заочно осуждены на родине. Они становятся удобным инструментом в руках западных спецслужб для решения геополитических задач, дестабилизации обстановки и проведения террористических актов.
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