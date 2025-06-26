В Совбезе РФ назвали Сирию источником «кадров» для террористических организаций

26 июня 2025, 17:19

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Сирия становится одним из самых значительных источников кадрового пополнения международных террористических организаций, а получивших боевой опыт иностранных террористов под видом беженцев потом пытаются перебросить в Россию для дестабилизации обстановки. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».