В Великом Новгороде задержан украинец, готовивший теракт против ветерана СВО
В Новгороде украинец планировал взрыв авто ветерана СВО
Силовики задержали в Великом Новгороде гражданина Украины, который, по данным ФСБ, планировал совершить теракт против общественного деятеля — ветерана СВО. Сообщается, что злоумышленник собирался подорвать автомобиль.
Помимо подготовки теракта, украинец подозревается в поджоге двух автомобилей с символикой СВО, а также в проведении разведки объектов критической инфраструктуры и сборе данных о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ЦОС ФСБ.
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