Эксперт заявил о подготовке Киева к партизанской войне и диверсиям

15 июня 2025, 13:55

Эксперт Бартош: Украина готовится перейти к партизанским действиям против России

Фото: Istock/luamduan

Полковник в отставке Александр Бартош указал, что на данный момент на Украине массово создаются центры общевойсковой подготовки. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что такими действиями Киев готовится перейти к партизанской войне на территории Российской Федерации.