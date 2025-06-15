Эксперт заявил о подготовке Киева к партизанской войне и диверсиям
Полковник в отставке Александр Бартош указал, что на данный момент на Украине массово создаются центры общевойсковой подготовки. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что такими действиями Киев готовится перейти к партизанской войне на территории Российской Федерации.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош считает, что в указанных украинских центрах участники боевых действий будут назначаться в качестве учителей, а прошедших обучение будут использовать не только в рядах обороны ВСУ, но и в составе диверсионных групп.
По мнению эксперта, Украина может использовать для терактов и диверсий переехавших в Россию украинцев. Кроме того, Бартош считает, что граждане РФ с алкогольной и наркотической зависимостями и низким материальным статусом находятся в поле зрения украинских спецслужб.
Алесандр указал, что уже сейчас на всей территории Украины, а также в России создаются схроны, куда завозится взрывчатка, материалы для терактов и оружие.
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