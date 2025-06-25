В Подмосковье ликвидировали двух террористов, пытавшихся достать из схрона бомбу

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В Подмосковье около одного из садовнических товариществ ликвидировали двух террористов, сообщил телеканал 360.ru в Телеграм-канале.



По информации ФСБ, в этот момент пособники украинских спецслужб изымали из схрона взрывное устройство и при попытке задержания сопротивлялись.

Бомбу преступники собирались использовать в отношении одного из военнослужащих.

На месте боестолкновения нашли пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а еще готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту, проинформировало агентство РИА Новости.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК России.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии (ВСУ) сделали ловушку из тела российского военного. Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине, который отправился на специальную военную операцию и не вернулся с боевого задания еще в 2022-м году.

Ольга Енгалычева

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