В Подмосковье ликвидировали двух террористов, пытавшихся достать из схрона бомбу
В Подмосковье около одного из садовнических товариществ ликвидировали двух террористов, сообщил телеканал 360.ru в Телеграм-канале.
По информации ФСБ, в этот момент пособники украинских спецслужб изымали из схрона взрывное устройство и при попытке задержания сопротивлялись.
Бомбу преступники собирались использовать в отношении одного из военнослужащих.
На месте боестолкновения нашли пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а еще готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку по планируемому теракту, проинформировало агентство РИА Новости.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК России.
Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии (ВСУ) сделали ловушку из тела российского военного. Речь идет о ветеране войны в Афганистане Андрее Кобылине, который отправился на специальную военную операцию и не вернулся с боевого задания еще в 2022-м году.
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