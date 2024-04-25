В Белоруссии планируют свержение власти и ввод западных войск

Фото: Официальный сайт Кремля
Белорусская оппозиция и её кураторы планируют свергнуть власть и ввести в страну войска НАТО, об этом заявил президент Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, оппозиционеры намерены напасть на Кобринский район Белоруссии, объявить там новую власть, а затем обратиться к Североатлантическому альянсу и попросить их ввести в страну свои войска.
Ранее Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах. По его словам, все они делили страну, грабили и воровали. Украинский народ всегда ненавидел своих лидеров. Он также подчеркнул, что ненависть к братским народам России и Белоруссии у украинцев выработал Запад. Подробнее заявление Лукашенко можно прочитать в материале «Радио 1».
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