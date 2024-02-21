В Совете Федерации заявили, что ЕС исчерпал свои возможности для санкций

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Европейский союз в настоящее время исчерпал свои санкционные силы, передает РИА Новости.
«Тот факт, что 13-й пакет фактически свелся к персональным ограничениям, говорит о том, что ЕС полностью исчерпал свои санкционные возможности», – сообщил сенатор.
По его словам, первый пакет санкций был разработан и подготовлен заранее, и теперь, когда ЕС не в состоянии расширить ограничения в отношении России, были объявлены персональные ограничения в отношении физических и юридических лиц.
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Александр Климов