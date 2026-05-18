18 мая 2026, 19:12

Сенатор Джабаров: Меркель и Стубб стояли у истоков разлада отношений Москвы и ЕС

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб не могут представлять Евросоюз на переговорах с Россией.





В беседе с NEWS.ru сенатор пояснил, что именно эти политики стояли у истоков разлада отношений Москвы и ЕС.

«Меркель призналась, что знала о неисполнении Минских соглашений. Как после таких заявлений верить человеку? Что касается Марио Драги (бывший председатель Совета министров Италии — прим. ред.), он всегда был сторонником антироссийской политики. Стубб сейчас стал немного помягче, а до этого вёл себя неадекватно и агрессивно, дабы угодить партнёрам в ЕС», — напомнил государственный деятель.