В Совфеде исключили Меркель и Стубба из числа переговорщиков от ЕС с Россией
Сенатор Джабаров: Меркель и Стубб стояли у истоков разлада отношений Москвы и ЕС
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб не могут представлять Евросоюз на переговорах с Россией.
В беседе с NEWS.ru сенатор пояснил, что именно эти политики стояли у истоков разлада отношений Москвы и ЕС.
«Меркель призналась, что знала о неисполнении Минских соглашений. Как после таких заявлений верить человеку? Что касается Марио Драги (бывший председатель Совета министров Италии — прим. ред.), он всегда был сторонником антироссийской политики. Стубб сейчас стал немного помягче, а до этого вёл себя неадекватно и агрессивно, дабы угодить партнёрам в ЕС», — напомнил государственный деятель.Джабаров считает, что назначение этих фигур переговорщиками не принесёт пользы и может обернуться очередной попыткой затянуть время. Он добавил, что было бы неплохо найти нейтрального политика, а выдвижение Меркель или Стубба приведёт к затягиванию решения проблемы в ожидании смены власти в США.