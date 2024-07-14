В Китае начали продавать футболки с грозящим кулаком Трампом после покушения

Фото: iStock/:BluIz60
В Китае начали продавать футболки с фотографией грозящего кулаком Дональда Трампа уже через два часа после покушения на него. Об этом пишет South China Morning Post. Одежда с принтами появилась на прилавках крупнейшей китайской платформы Taobao, говорится в сообщении.
По данным издания, продавцы опубликовали футболки с принтами ставшей уже культовой фотографии окровавленного Трампа практически сразу, их реакция на событие была такой же быстрой, как у президента Байдена, который через два часа прокомментировал покушение.
SCMP взяли комментарий у продавца одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, которая получила более двух тысяч заказов из Китая и США уже через два часа после старта продаж.
Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».
Читайте также:
Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
В сети появилось первое видео с Трампом после покушения
«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа
SCMP взяли комментарий у продавца одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, которая получила более двух тысяч заказов из Китая и США уже через два часа после старта продаж.
Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».
Читайте также:
Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
В сети появилось первое видео с Трампом после покушения
«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа
Данил Пономарев