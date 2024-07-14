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В Китае начали продавать футболки с грозящим кулаком Трампом после покушения

14 июля 2024, 17:26
Фото: iStock/:BluIz60

Фото: iStock/:BluIz60

В Китае начали продавать футболки с фотографией грозящего кулаком Дональда Трампа уже через два часа после покушения на него. Об этом пишет South China Morning Post. Одежда с принтами появилась на прилавках крупнейшей китайской платформы Taobao, говорится в сообщении.
По данным издания, продавцы опубликовали футболки с принтами ставшей уже культовой фотографии окровавленного Трампа практически сразу, их реакция на событие была такой же быстрой, как у президента Байдена, который через два часа прокомментировал покушение.

SCMP взяли комментарий у продавца одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, которая получила более двух тысяч заказов из Китая и США уже через два часа после старта продаж.



Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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Глава Истры Витушева поздравила сотрудников Почты России с праздником
14 июля 2024, 17:09

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила отделение Почты России и поздравила сотрудников с профессиональным праздником, об этом чиновница сообщила в своём Telegram-канале.
В 1994 году президент России своим указом постановил, что 14 июля в стране будут отмечать День российской почты.

Татьяна Витушева отправилась в отделение Почты России на улице Ленина, где пообщалась с сотрудниками предприятия и поздравила их с праздником.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

«Ежедневно почтовые отправления доставляют 9 почтальонов, которые преодолевают многокилометровые маршруты, чтобы оперативно доставить посылки, бандероли или пенсию. Очень важные и нужные работники», — написала Витушева.

Глава городского округа добавила, что передовые сотрудники были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

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Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти
14 июля 2024, 16:24

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщила публицист Доэрти Лесли Слоун, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что долгие актриса боролась с онкологией. У Доэрти впервые диагностировали рак груди в 2015 году.

В последние дни со знаменитостью рядом находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов актрисы не беспокоить близких, чтобы дать им возможность «спокойно скорбеть».

Доэрти получила известность благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса также снималась в сериале «Зачарованные».

Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет.

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#рак
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#сша
#сериал
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«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа
14 июля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Журналисты «Военной хроники» перечислили пять странностей в ситуации с покушением на американского экс-лидера Дональда Трампа, указывающих на его возможную инсценировку. Об этом сообщает «Царьград».
Первым странным моментом является то, что потенциальные места для снайперской стрельбы перед прибытием политика не были проверены. Вторая странность, по мнению журналистов, заключается в том, что правоохранительные органы проигнорировали сообщения очевидцев о появлении вооруженного человека на крыше перед выступлением Трампа.

Третьей странностью назван сам факт того, что покушение было неудачным. Четвертый факт — стрелок использовал только пять патронов, то есть около трети или четверти своего магазина. Согласно мнению журналистов, Крукс либо боялся, либо не успел их использовать.

Заключительной странностью названо поведение охраны республиканца, которая якобы начала реагировать на стрельбу «только после того, как Трамп получил ранение».

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сценарий
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#покушение
#трамп
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Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн
14 июля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.

Согласно информации источника, после этого в ФНС были перечислены ещё около 44 миллионов рублей. «Королеве марафонов» осталось погасить ₽1 296 801 077.

Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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Фотограф NYT Миллс заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
14 июля 2024, 15:13

Фото: istockphoto/scanrail

Пулю, летевшую в миллиметрах от головы кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог запечатлеть фотограф The New York Times (NYT) Дуг Миллс, снимающий американских лидеров с 1983 года. Журналисты опубликовали соответствующий кадр.
Снимок Миллса оценил экс-агент ФБР Майкл Харриган. Пуля, со слов бывшего силовика, на фото летит ниже, чем необходимо для той, что пробила ухо Трампа, но здесь нет ничего особенного, поскольку преступник стрелял несколько раз.

Отмечается, что Миллс пользовался фотоаппаратом, способным снимать до 30 кадров в секунду. Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании во время встречи с избирателями в субботу, 13 июля. Инцидент расследуют.

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#покушение
#стрельба
#выборы
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В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
NBC: подозреваемый в покушении на Трампа был в одежде с атрибутикой оружия
14 июля 2024, 13:02

Фото: iStock/Artem Zakharov

Подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был одет в футболку с атрибутикой YouTube-канала, который специализируется на огнестрельном оружии. Об этом информирует NBC News.
Отмечается, что на снимках тела возможного стрелка можно увидеть одежду с данной символикой. Стрелком оказался двадцатилетний гражданин США, который незадолго до совершения преступления выпустил в соцсети гневный ролик о ​том, как он ненавидит политику.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
#соцсети
#политика
#сценарий
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#покушение
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В сети появилось первое видео с Трампом после покушения
Опубликовано видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения
14 июля 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заместитель начальника коммуникаций Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в социальной сети X первое видео с политиком после покушения.
На кадрах видно, как Трамп самостоятельно спускается с трапа самолета в аэропорту Ньюарк Либерти. Ожидается, что бывший глава американского государства проведет ночь на территории своего гольф-клуба.

Политика также сопровождают вооруженные охранники. Мартин также написала, что Трамп никогда не перестанет бороться за США.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.

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#трамп
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В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 700 машин
14 июля 2024, 10:21

Фото: iStock/gutaper

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 700 машин. Об этом информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Отмечается, что время ожидания составляет порядка трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Согласно информации по состоянию на 9.00 мск, количество транспортных средств достигло 720.

Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост стали фиксировать с началом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы.

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#движение
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В Госдуме объяснили, что поможет россиянкам рожать больше детей
Кузнецова: смелость и господдержка помогут россиянкам рожать больше детей
14 июля 2024, 06:26

Фото: iStock/Elena Gromova

Меры государственной поддержки, смелость и добрый пример отцов и матерей помогут россиянкам рожать больше детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она пояснила, что государство должно бороться с демографическим кризисом путём решения трёх вопросов. Во-первых, рождение ребёнка должно нести за собой прирост ресурсов, то есть повышение благополучия семьи.

Во-вторых, везде должна быть семейная инфраструктура, в виде, например, детских игровых комнат. С детьми должно быть удобно перемещаться в разных видах транспорта, посещать учреждения здравоохранения и иные места.

И, в-третьих, важно воспитание в духе традиционных семейных ценностей. Свыше 40% молодых россиян говорят, что не хотят строить свою семью по примеру родительской. Таким образом, необходимо вводить образцы поведения, которым бы следовали молодые семьи.

По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 тысяч человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.

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