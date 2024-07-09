В Оренбурге родители выгуливали ребёнка в клетке на колёсиках — видео

Фото: istockphoto/eranicle
В Оренбурге молодая семья — мама, папа с чемоданом, ребёнок и собачка — прогуливались с недорогой, современной и очень надёжной коляской. Младшего члена семейства перемещали в клетке на колёсах.
Видеозапись необычной прогулки опубликовал телеграм-канал Baza. Ребёнок находился в полной безопасности и в то же время дышал свежим воздухом. Судя по кадрам, в клетке с ним находилось какое-то небольшое животное, очевидно для компании. Ещё один плюс: ни тот, ни другой не сбегут, родителям спокойно.
Прохожие реагировали на ситуацию с недоумением. Не думается, что оригинальное ноу-хау будет принято на вооружение другими российскими семьями. Кажется, что держать ребёнка за решёткой с самых юных лет — не лучшая идея.
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Александр Бойцов