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США давно прекратили бы поставлять вооружение на Украины и призвали Киев к переговором с Россией, если бы хотели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже давно не действовали в соответствии с нормами международного права. Они продолжают поставлять оружие и разжигать конфликт.
Джабаров назвал абсурдом такие действия США на фоне призывов к России действовать в соответствии с нормами международного права.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на согласие России обсудить украинский конфликт, опираясь на принципы международного сообщества и Устава ООН.
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Джабаров назвал абсурдом такие действия США на фоне призывов к России действовать в соответствии с нормами международного права.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на согласие России обсудить украинский конфликт, опираясь на принципы международного сообщества и Устава ООН.
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Анастасия Чинкова