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В Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН

Сенатор Джабаров раскритиковал предложенные США переговоры по Уставу ООН
29 апреля 2024, 21:01
Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

США давно прекратили бы поставлять вооружение на Украины и призвали Киев к переговором с Россией, если бы хотели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже давно не действовали в соответствии с нормами международного права. Они продолжают поставлять оружие и разжигать конфликт.

Джабаров назвал абсурдом такие действия США на фоне призывов к России действовать в соответствии с нормами международного права.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на согласие России обсудить украинский конфликт, опираясь на принципы международного сообщества и Устава ООН.

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#россия
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#совет федерации
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Депутат Журова: удивляет, что НАТО не призывает Украину к мирным переговорам
29 апреля 2024, 20:28

Фото: сайт НАТО

Первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову удивляет, что НАТО продолжает финансировать Украину вместо того, чтобы призвать её сесть за стол переговоров. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру».
Она подчеркнула, что руководство НАТО хочет выполнять обязательства, но при этом не собирается решать конфликт мирным путём, хотя именно такой путь является самым правильным.

Ранее Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО, поскольку третье государство не должно обладать блокирующими правами.

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#нато
#украина
#конфликт
#переговоры
#финансирование
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#госдума
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В Госдуме высказались о возможном вводе американских войск на Украину
Депутат ГД Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину
29 апреля 2024, 20:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возможный ввод американских войск на Украину суицидом. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Белый дом заинтересован в продолжении финансирования Украины, а не в урегулировании конфликта. Как только ВСУ лишатся всех военных, в зону СВО прибудут американские солдаты.

Шеремет подчеркнул, что ввод войск США на Украину станет для них суицидом и обернётся большими страданиями для американцев.

По словам депутата, Соединённые Штаты продолжают провоцировать третью мировую войну, забывая, что она может уничтожить весь мир.

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#госдума
#сша
#украина
#россия
#спецоперация
#военные
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Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента
Луценко: Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента
29 апреля 2024, 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский ранее считал «фигнёй» риски, с которыми на посту президента может справиться только профессионал. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».
«Он (Зеленский – ред.) говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С Путиным, с Меркель, с Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают всё», — рассказал Луценко.

Он отметил, что изначально понимал провал подобной стратегии Зеленского в отношениях с Россией. А сейчас такое поведение не помогает и в отношениях с европейскими странами.

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#сша
#данные
#зеленский
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Слуцкий назвал заявление Зеленского о десятилетней западной помощи «собственным пиаром»
Слуцкий: 10-летняя помощь США Украине затянет конфликт
29 апреля 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прокомментировал переговоры Киева и Вашингтона об объёмах поддержки на 10 лет вперёд.
Политик привёл слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что переговоры велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения.

По словам Слуцкого, подобные заявления звучат как «собственный пиар». В противном случае такие планы затянут конфликт и приведут к новому этапу конфронтации Запада и России.

Глава ЛДПР также подчеркнул, что последствия подобных решений осознают и в самих Соединённых Штатах. В частности, предприниматель Илон Маск назвал слова Зеленского «безумием» и «вечной войной».

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#леонид слуцкий
#владимир зеленский
#украина
#сша
#помощь
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В Литве призвали не давать России права вето на расширение НАТО
Глава МО Литвы Касчюнас: РФ не должна иметь право вето на расширение НАТО
29 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО. Об этом заявил в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что вообще ни одно третье государство не должно иметь подобного блокирующего права.

Касчюнас указал на сложность вопроса о присоединении Украины к НАТО, но добавил, что Литва всегда будет выступать за членство Киева в Альянсе.

В заключение министр выразил надежду на то, что в рамках запланированного на июнь саммита НАТО в Вашингтоне Киев получит приглашение в объединение.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса как можно быстрее переходить от планов поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.

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#нато
#россия
#литва
#право
#политика
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В Киеве объяснили решение отступить от соблюдения прав человека
Малюська назвал обычной практикой пересмотр Конвенции по правам человека
29 апреля 2024, 18:23

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Глава Минюста Украины Денис Малюська назвал нормальной практикой пересмотр Конвенции по правам человека и отказ от некоторых её положений. Такое заявление он сделал в своих соцсетях.
Министр подчеркнул, что аналогичное сообщение было направлено в Совет Европы ещё в 2022 году, сразу после введения военного положения. По его словам, отправка властями Украины таких заявлений осуществляется ещё с 2015 года.

Малюська подчеркнул, что подобные заявления направляют все государства, участвующие в военных конфликтах.

В апреле текущего года киевские власти вновь решили уточнить перечень существующих ограничений и приняли решение о его уменьшении, заключил глава Минюста.

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#украина
#права
#жители
#нарушение
#евросоюз
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Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах
29 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Denis Kabanov

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Заседание комитета в прямом эфире транслировалось на сайте ведомства.
Отмечается, что между представителями правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и оппозиции прошли острые дебаты, в ходе которых между депутатом парламента от оппозиции Хатией Деканоидзе и провластным депутатом Гурамом Мачарашвили произошла необольшая стычка.

Ранее сообщалось, что в первом чтении 83 ​грузинских парламентария ​проголосовали за принятие данного законопроекта.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#грузия
#законопроект
#меры
#акции
#иностранный агент
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Грузинский депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах
В Грузии депутат ударила бутылкой оппонента на заседании по закону об иноагентах
29 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/Diy13

Оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного политика Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Кадры столкновения в парламенте публикуют местные СМИ.
Инцидент произошёл во время заседания юридического комитета. Его председатель Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала заседания, когда она продолжила говорить после выключения микрофона.

Когда оппозиционный депутат покидала зал, она прошла мимо Мачарашвили, который обвинил её в продаже родины при предыдущей власти. В ответ на эти слова Деканоидзе схватила пустую бутылку из-под воды и попыталась ударить политика по голове.

В итоге зал покинули ещё девять оппозиционных политиков, которые также попытались продолжить говорить после отключения микрофонов.

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#грузия
#политика
#закон
#иностранный агент
#парламент
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Кличко назвал серьёзным вызовом возвращение миллиона беженцев из Германии
29 апреля 2024, 17:18

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии миллион украинских граждан на родину станет «серьезным вызовом». Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
«Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны», — сказал Кличко.

По его словам, для возвращения на Украину людям нужна мотивация. Для этого необходимо восстановить не только города, но и экономику страны, организовав новые рабочие места, хорошие зарплаты и высокий уровень жизни.

Ранее издание Zeit писало, что уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран. Уточняется, что в Германии количество заболеваний туберкулёзом снижалось на протяжении нескольких лет, как раз до 2023 года.

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