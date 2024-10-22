Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в своем Telegram-канале оценил реакцию США на итоги референдума о евроинтеграции Молдавии.
По словам Косачева, Соединенные Штаты и созданный ими евроатлантический мир является королевством кривых зеркал.
Он также подчеркнул, что результаты референдума о евроинтеграции в Молдавии были сначала «явно сманипулированы, после чего фальсифицированы» властями страны. По этой причине референдум не показал окончательного решения граждан Молдавии, заключил Косачев.
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«Очередной фарс — реакция на итоги референдума по ЕС в Молдове», — отметил вице-спикер.
Он также подчеркнул, что результаты референдума о евроинтеграции в Молдавии были сначала «явно сманипулированы, после чего фальсифицированы» властями страны. По этой причине референдум не показал окончательного решения граждан Молдавии, заключил Косачев.
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Екатерина Коршунова