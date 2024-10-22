В Совфеде оценили реакцию США на референдум в Молдавии

Шеф Пентагона Ллойд Остин посетил Киев, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований о поставках военной помощи украинской стороне. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.