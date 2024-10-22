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Украинский политолог Алексей Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife заявил, что Украина может провести военную операцию в Молдавии в случае победы пророссийских сил на предстоящих выборах.
По его мнению, такой шаг станет необходимым, если действующий президент Майя Санду и проевропейские силы проиграют выборы.
Политолог отметил, что Украина не имеет возможности влиять на отношения России с такими странами, как Северная Корея и Иран, но ситуация в Молдавии отличается, и Киев может оказать значительное влияние на ход событий в регионе.
Выборы президента Молдавии не выявили победителя в первом туре, и второй тур назначен на 3 ноября. Кремль выразил сомнения по поводу честности выборов, отметив, что многие граждане не поддерживают Майю Санду, а оппозиционные силы были ограничены в участии. Санду, в свою очередь, заявила о попытках иностранных сил вмешаться в выборы.
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«Если пророссийские силы придут к власти, украинские войска могут быть вынуждены провести специальную военную операцию. Это станет вопросом выживания для Украины», — подчеркнул Голобуцкий.
Политолог отметил, что Украина не имеет возможности влиять на отношения России с такими странами, как Северная Корея и Иран, но ситуация в Молдавии отличается, и Киев может оказать значительное влияние на ход событий в регионе.
Выборы президента Молдавии не выявили победителя в первом туре, и второй тур назначен на 3 ноября. Кремль выразил сомнения по поводу честности выборов, отметив, что многие граждане не поддерживают Майю Санду, а оппозиционные силы были ограничены в участии. Санду, в свою очередь, заявила о попытках иностранных сил вмешаться в выборы.
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Елена Перлова