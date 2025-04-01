В Совфеде оценили судебное решение против Ле Пен

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Сенатор Владимир Джабаров назвал обвинительный приговор суда Парижа против Марин Ле Пен проявлением судебной диктатуры и «полным безобразием». По его словам, европейские и американские элиты стали все чаще пользоваться судебной системой для борьбы с неугодными политиками.
«Приговор суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие. <…> Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — посетовал сенатор в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь политолог Павел Фельдман заявил, что приговор в отношении Ле Пен стоит воспринимать как очередной удар европейских элит по правым консерваторам. В разговоре с RT аналитик пояснил, что у Ле Пен были все шансы выйти как минимум во второй тур президентских выборов во Франции в 2027 году.
«Это дело стоит в одном ряду с отстранением (кандидата в президенты Кэлина. — прим.ред.) Джорджеску от президентских выборов в Румынии. <…> Либерал-глобалисты, стремительно теряющие свою популярность в Европе, неприкрыто используют подконтрольные им суды для сведения счетов со своими политическими оппонентами», — указал политолог.Читайте также:
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