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В Совфеде оценили судебное решение против Ле Пен

Сенатор Джабаров назвал решение против Ле Пен проявлением судебной диктатуры
Фото: istockphoto/OceanProd

Фото: istockphoto/OceanProd

Сенатор Владимир Джабаров назвал обвинительный приговор суда Парижа против Марин Ле Пен проявлением судебной диктатуры и «полным безобразием». По его словам, европейские и американские элиты стали все чаще пользоваться судебной системой для борьбы с неугодными политиками.
«Приговор суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие. <…> Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — посетовал сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Павел Фельдман заявил, что приговор в отношении Ле Пен стоит воспринимать как очередной удар европейских элит по правым консерваторам. В разговоре с RT аналитик пояснил, что у Ле Пен были все шансы выйти как минимум во второй тур президентских выборов во Франции в 2027 году.
«Это дело стоит в одном ряду с отстранением (кандидата в президенты Кэлина. — прим.ред.) Джорджеску от президентских выборов в Румынии. <…> Либерал-глобалисты, стремительно теряющие свою популярность в Европе, неприкрыто используют подконтрольные им суды для сведения счетов со своими политическими оппонентами», — указал политолог.
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#франция
Аналитик объяснил, к чему приведет приговор Марин Ле Пен во Франции
Аналитик Федоров: ограничение Ле Пен в правах меняет соотношение сил во Франции
01 апреля 2025, 22:44

Фото: istockphoto/SimonLukas

Приговор по ограничению Марин Ле Пен в избирательных правах приведет смене соотношения политических сил во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров. По его словам, решение суда является явно политизированным.
«Потому что Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение меняет конфигурацию политических сил. <…> Сторонники Макрона, французские центристы и французские правые, которые являются противниками «Национального объединения», будут чувствовать себя более уверенно на предстоящих выборах в 2027 году», — поделился аналитик в беседе с RT.
При этом сама Ле Пен уверена, что давление, которое на нее оказывают, связано с ее популярностью среди французов, сообщают argumenti.ru. Обвинения, которые ей вынесли, политик назвала надуманными. Дело связано с якобы нецелевым расходованием средств Европейского Союза.
«Сегодня суд Парижа <…> приговорил ее к четырем годам (два условно и еще два — ношение электронного браслета) и запретил в течение пяти лет избираться в органы власти», — пишет издание.
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#дело
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#политика
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Политолог объяснил, почему возобновление отношений РФ и США не приведет к союзничеству
Политолог Дудаков: возобновление отношений РФ и США не приведет к союзничеству
01 апреля 2025, 22:30

Фото: iStock/vchal

Возобновление отношений России и США не приведет к союзничеству или дружбе, так как оба государства являются крупными державами, интересы которых зачастую расходятся. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, большим успехом будет возвращение к формату управляемой конкуренции между странами, а не прямой эскалации. К тому же, подчеркнул он, в некоторых вопросах позиции США и России могут быть схожими.
«Условно говоря, вот эта самая реорганизация отношений может привести к тому, что конкуренция между Россией и США станет более управляемой, и мы не будем скатываться в режим эскалации, который наблюдался последние несколько лет», — пояснил эксперт.
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#санкции
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#военные
#учения
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Четвертый пропавший в Литве солдат США обнаружен мертвым
01 апреля 2025, 20:02

Фото: istockphoto/dangutsu

Четвертый американский военный, пропавший на учениях в Литве, обнаружен мертвым, сообщило командование США в Африке и Европе. Соответствующее заявление опубликовано в сети.
«Четвертый солдат армии США, приписанный к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был найден мёртвым недалеко от города Пабраде, Литва, днём 1 апреля», — сказано в публикации.
В командовании американской армии добавили, что личность военнослужащего не разглашают до получения сообщения от ближайших родственников солдата. Перед этим в командовании заявляли о пропаже четырех военных при тактических учениях в Литве. Позже была информация, что они могли погибнуть, но данные официально не подтверждали.

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#мир
#сша
#армия
#смерть
#литва
#новости
#военные
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Армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня
01 апреля 2025, 05:07

Фото: iStock/e-crow

Китайская армия запустила масштабные учения недалеко от Тайваня. Об этом сообщило Восточное командование Китая, пишет издание «Известия».
Манёвры включают совместные операции наземных войск, флота, авиации и ракетных подразделений. Учения тестируют атаки по морским и наземным целям, а также операции «море-воздух». Цель — проверить боеготовность и способность блокировать ключевые районы.

«В учениях участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил», — написал в соцсетях представитель Восточной боевой зоны командования НОАК Ши И.
Подробности учений пока держат в секрете.

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#учения
#воздух
#операции
#китай
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Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве
31 марта 2025, 23:42

Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного Солдата.
Додик отметил, что каждый его визит в Россию начинается с этого места, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.

«Здесь я снова буду 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, когда больше всего страдали русский и сербские народы», — сказал Додик на записи.
Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Лидер боснийских сербов заявил о невозможности переписать историческую правду о жертвах среди русских, сербов и евреев. Он назвал Путина «мировым историческим лидером», который возродил Россию, защитив ее независимость.

«У России есть наша поддержка. Она – страна, которая столкнулась с многими вызовами в прошедшие века и показала, что может защитить свою самостоятельность и независимость», — добавил он.
Додик регулярно участвует в российских мероприятиях, укрепляя культурно-исторические связи. Его присутствие на параде Победы 9 мая символизирует единство в антифашистской позиции.

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