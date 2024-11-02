В Совфеде оценили желание стран стать покровительницами украинцев в России

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Желание Катара, ЮАР и Ватикана стать покровителями украинцев в России необходимо обсуждать. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время конференции в Канаде одна страна захотела стать державой-покровительницей для помощи «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям», находящимся в России.
По его словам, все эти действия должны быть справедливыми и основаны на гуманитарной основе.
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«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам», — пояснил Карасин.
По его словам, все эти действия должны быть справедливыми и основаны на гуманитарной основе.
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Элина Позднякова