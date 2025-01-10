«Преданный пёс Трампа»: Баранец раскрыл, кто станет новым министром обороны США

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Военная политика избранного президента Дональда Трампа может радикально измениться, в частности, это коснётся финансовой помощи и оружейных поставок Украине. Об этом «Радио 1» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт также отметил парадоксальность положения, в которой оказались США: Трамп заявлял, что в ближайшее время остановит войну, Пентагон же представил план, согласно которому поставки вооружения Киеву продолжатся до 2027 года.
По словам Баранца, чтобы таких противоречий не возникало, после ухода Остина с поста министра обороны Трамп назначит такого человека, который будет полностью следовать его политическому вектору.
Ранее издание Politico писало, что контактная группа по Украине может распасться после ухода с поста министра обороны США Ллойда Остина, а это, возможно, отразится и на поставках оружия Киеву.
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По словам Баранца, чтобы таких противоречий не возникало, после ухода Остина с поста министра обороны Трамп назначит такого человека, который будет полностью следовать его политическому вектору.
«Судя по заявлениям Остина, он вряд ли останется министром обороны при Трампе. <…> Я думаю, что новым министром обороны США станет человек абсолютно «трамповского» типа, он будет самым преданным псом Трампа, ни на шаг ни влево, ни вправо от установок Трампа», — сказал эксперт.Он добавил, что Дональд Трамп недоволен сегодняшним состоянием Вооружённых сил США, и, следовательно, новому главе Пентагона предстоит провести реорганизацию армии и выполнять те военные задачи, которые будет ставить Трамп.
Ранее издание Politico писало, что контактная группа по Украине может распасться после ухода с поста министра обороны США Ллойда Остина, а это, возможно, отразится и на поставках оружия Киеву.
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Анастасия Ларина