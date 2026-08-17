Трамп заявил о «наконец-то подписанном» соглашении
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о подписании Мекканского соглашения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что «рад видеть», как страны Ближнего Востока объединяются и подписывают совместное оборонное соглашение, которое позволит им «более эффективно защищать себя». Он также поздравил руководство трех государств с этим шагом, назвав его «смелым и важным».
Ранее американский лидер обозначил ключевые проблемы Европы. По его мнению, ими являются нелегальная миграция и обстановка в энергетической сфере. Трамп призвал к жесткому ограничению миграционного потока, а по второй проблеме привел в пример ситуацию в Великобритании.
По его словам, королевство располагает колоссальными энергетическими ресурсами, в частности, богатствами Северного моря. При этом страна продолжает закупать энергоносители у Норвегии, что ведет ее к финансовому краху.
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