Трамп заявил о «наконец-то подписанном» соглашении

17 августа 2026, 05:48

Трамп заявил, что обрадовался Мекканскому соглашению

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о подписании Мекканского соглашения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети Truth Social.