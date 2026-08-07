CNN: Трамп разгневан утечкой информации об истощении запаса боеприпасов США

07 августа 2026, 00:35

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Публикации в СМИ о сокращении американского запаса боеприпасов вызвали гнев президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.





В материале подчеркивается: Трамп убеждён, что появление подобных сведений создает впечатление слабости Вашингтона в тот момент, когда он угрожает Тегерану новыми ударами. Американский лидер был осведомлён о возможных проблемах, связанных с количеством боеприпасов, однако его ярость вызвал сам факт утечки, случившейся «в переломный момент» противостояния с Ираном.



