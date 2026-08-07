CNN: Трамп разгневан утечкой информации об истощении запаса боеприпасов США
Публикации в СМИ о сокращении американского запаса боеприпасов вызвали гнев президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.
В материале подчеркивается: Трамп убеждён, что появление подобных сведений создает впечатление слабости Вашингтона в тот момент, когда он угрожает Тегерану новыми ударами. Американский лидер был осведомлён о возможных проблемах, связанных с количеством боеприпасов, однако его ярость вызвал сам факт утечки, случившейся «в переломный момент» противостояния с Ираном.
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Ранее газета The Washington Post писала, что Трамп конфликтует с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Отмечалось, что тот мог ввести его в заблуждение относительно реального состояния вооружений, исчерпанных в ходе столкновения с Ираном. Позже американский лидер заявил, что ответственные за утечки уже разыскиваются, и им грозят тюремные сроки. При этом он опроверг информацию о своём недовольстве Хегсетом.
Несколько дней назад стало известно, что число американских военнослужащих, получивших ранения на фоне обострения противостояния с Ираном, достигло 687 человек. Больше всего пострадавших зафиксировали в ходе операции «Эпическая ярость». При этом количество погибших солдат США, по статистике Пентагона на 4 августа, оставалось на уровне 18 человек.