В Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без РФ
Джабаров: США вряд ли стабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке без России
США не смогут стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке без участия России. Такую точку зрения высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, Ирану и Израилю вряд ли удастся поддерживать нормальные отношения.
«Нам в любом случае хотелось бы, чтобы на Ближнем Востоке не было новых очагов боевых действий, потому что это всегда дестабилизирует ситуацию. И я думаю, что без участия России американцам будет очень тяжело уравновесить позиции игроков, которые там есть», — отметил Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».
Он добавил, что Вашингтон должен подключать Москву, если действительно заинтересован в развитии мирного процесса в регионе.
В свою очередь руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отметил в беседе с RT, что цена на нефть уже стабилизировалась после объявленного перемирия между Ираном и Израилем.
«Утром во вторник фьючерс на нефть сорта Brent опустился до $68,50 за баррель. Несколько часов назад появилось заявление президента США Дональда Трампа о том, что «пожар» на Ближнем Востоке погашен, а в течение ближайших 24 часов должно быть достигнуто соглашение между Ираном и Израилем», — отметил специалист.
Он уточнил, что стоимость Brent достигла минимума двух недель. При этом цена может достигнуть $65—66.