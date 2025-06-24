В Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без РФ

24 июня 2025, 18:36

Джабаров: США вряд ли стабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке без России

Фото: iStock/omas Ragina

США не смогут стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке без участия России. Такую точку зрения высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





По словам сенатора, Ирану и Израилю вряд ли удастся поддерживать нормальные отношения.





«Нам в любом случае хотелось бы, чтобы на Ближнем Востоке не было новых очагов боевых действий, потому что это всегда дестабилизирует ситуацию. И я думаю, что без участия России американцам будет очень тяжело уравновесить позиции игроков, которые там есть», — отметил Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

«Утром во вторник фьючерс на нефть сорта Brent опустился до $68,50 за баррель. Несколько часов назад появилось заявление президента США Дональда Трампа о том, что «пожар» на Ближнем Востоке погашен, а в течение ближайших 24 часов должно быть достигнуто соглашение между Ираном и Израилем», — отметил специалист.