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В Совфеде высказались об отработке НАТО ядерных ударов по России

Сенатор Джабаров: Россия может упредить ядерный удар НАТО
28 мая 2024, 11:53
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Россия способна упредить ядерный удар НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Этими словами чиновник отреагировал на отработку ядерных ударов государствами НАТО.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время российская граница является местом, где можно в любое время ожидать удара противника. Тем более с учётом того, что силы НАТО максимально приблизились к границам России. При этом, упредить эти удары всё же возможно. Для этого разворачивается тактическое ядерное оружие и иные виды тяжёлых вооружений, способных отразить любой удар.



Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что силы НАТО около российских границ отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Также они занимаются разведывательной деятельностью вдоль границ.

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#нато
#россия
#ядерное оружие
#учения
Израильские танки вошли в центр Рафаха
Reuters: танки ЦАХАЛ достигли центра Рафаха в секторе Газа
28 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Несколько израильских танков достигли центра города Рафах на севере сектора Газа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщения очевидцев.
Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены вблизи мечети Аль-Ауда, расположенной в самом центре города.

Напомним, что накануне ЦАХАЛ произвёл мощный удар по лагерю для перемещённых лиц в Рафахе в ответ на первую за продолжительное время атаку палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив, в результате которой погибли как минимум 35 мирных жителей. Израиль называл этот лагерь «безопасной зоной».

В ответ на удар Израиля по лагерю в Рафахе ХАМАС призвал привлечь к ответственности Белый дом и лично президента США Джо Байдена, поскольку без их помощи ЦАХАЛ не нанёс бы удар.

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#израиль
#сектор газа
#цахал
#хамас
#танки
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РАН предложила Путину возглавить новый попечительский совет академии
28 мая 2024, 12:05

Фото: iStock/Oleg Podlesnykh

Российская академия наук (РАН) предложила президенту России Владимиру Путину инициировать поправки к закону об академии для создания попечительского совета учреждения. Соответствующее решение было принято большинством голосов на Общем собрании.
Президент РАН Геннадий Красников также в ходе заседания заявил о том, что члены академии просят российского лидера возглавить попечительский совет.

Общее собрание РАН, посвящённое 300-летию академии, проходит во вторник в здании президиума. В рамках этого мероприятия проводится обсуждение главных достижений отечественной науки, а также осуществляется награждение учёных. Помимо прочих наград, им вручают Большую золотую медаль РАН и золотые медали имени выдающихся исследователей.

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#ран
#наука
#владимир путин
#глава
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Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности
Reuters: Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности
28 мая 2024, 11:57

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Политик Владимир Зеленский и бельгийский премьер Александр Де Кроо подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщает Reuters.
В публикации говорится, что согласно документу, Незалежная получит от Бельгии не меньше 977 миллионов евро, как военную помощь в 2024 году. Также Бельгия обязана поддерживать Украину ближайшие десять лет.

До этого глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла, что к 2028 году страна обязуется поставить Киеву тридцать своих истребителей. Кроме того, первая техника может поступить до конца текущего года.

Ранее Зеленский посетил Испанию, подписав двустороннее соглашение о безопасности с премьером Педро Санчесом. Аналогичные соглашения Украина подписала с Германией, Данией, Францией, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

К слову, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая.

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#украина
#бельгия
#владимир зеленский
#безопасность
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Лидеры НАТО поспорили о нанесении ударов по России
28 мая 2024, 11:41

Фото: сайт НАТО

На Западе разгорелись споры о том, стоит ли Украине разрешить наносить удары по российским территориям с использованием оружия НАТО, пишет издание РИА Новости.
Против высказались Германия и Италия, а Генсек альянса Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша, Швеция поддержали идею ударов по РФ с применением западной техники.

В США сообщили, что окончательный ответ в настоящее время дать не готовы.

По мнению генсека НАТО, Украина имеет право «защищаться и наносить удары по РФ», однако он отметил, что прямое вмешательство в вооруженный конфликт не поддерживает. Столтенберг также исключил отправку военного контингента на Украину. Италия высказалась за одобрение решения использовать оружие НАТО Украиной по целям внутри РФ, однако отправку войск в регион также не поддержала.

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#вооружения
#рф
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России предстоит создать альянс против глобального терроризма, заявил Медведев
28 мая 2024, 10:12

Фото: сайт Кремля

России предстоит победить возродившийся фашизм и создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Об этом заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил в беседе с ТАСС.
Политик метафорично заявил, что России предстоит провести хирургическую операцию, чтобы навсегда избавить мир от фашизма как от раковой опухоли, которая дала метастазы спустя 80 лет.

Медведев добавил, что нынешние россияне окончательно завершат дело, которое начали их деды в годы Великой отечественной и Второй мировой войн.

Ранее зампред Совбеза в ходе встречи с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области заявил, что Россия уже в скором времени одержит победу над Украиной.

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#россия
#борьба
#мир
#дмитрий медведев
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Бельгия поставит Киеву 30 единиц F-16 к 2028 году
Лябиб: Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году
28 мая 2024, 10:04

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бельгия направит киевскому режиму 30 истребителей F-16 к 2028 году. Предположительно, первые самолеты могут поступить до конца 2024 года. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб.
«Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году», – сказала она.

В конце апреля о поставках вооружений также говорила глава бельгийского Минобороны Людивин Дедондер. Она подчеркивала, что страна сделает все усилия, чтобы это произошло в указанный срок для укрепления украинской обороноспособности.

По словам Дедондер, точные даты поставок зависят от того, когда поступят запчасти и новые самолеты, заказанные в США. Кроме того, министр отмечала, что решение принимается с учетом интересов нацбезопасности Бельгии.

Поставки вооружений Украине страны Запада и ЕС начали на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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#всу
#спецоперация
#война
#киев
#оружие
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Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправки войск на Украину
28 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/Rafal Olkis

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не стал исключать отправки польских войск на Украину. Об этом он заявил в ходе интервью изданию Gazeta Wyborcza.
Польша не должна исключать никакую возможность, заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее о том же сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он уточнил, что французские войска отправятся на Украину, если российские войска прорвут линии фронта и если будет соответствующая просьба от киевских властей. Он подчеркнул, что многие страны согласились с таким подходом Франции.

В воскресенье немецкий журнал Spiegel сообщил, что прибалтийские страны и Польша предупредили Германию о введении своих войск на Украину, в случае ухудшения ситуации для Киева.

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#польша
#украина
#военные
#мид
#политика
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Ядерные удары по России: НАТО проводит учения вблизи границы РФ
Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ
28 мая 2024, 09:34

Фото: iStock/Arseniy45

НАТО решило отработать вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории РФ. Такое заявление сделал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации», —цитирует РИА Новости Кулишова.

От также подчеркнул, что в рамках этих действий также отрабатываются ядерные удары по территории России.

По словам Кулишова, подобная ситуация требует принятия соответствующих мер по защите и охране рубежей.

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#новости
#нато
#запад
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Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс
Фадеев возмутился отказом «Алисы» и «Маруси» ответить на вопрос о Донбассе
28 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Believe_In_Me

Голосовые помощники не отвечают на политические вопросы, в частности на вопрос о том, кому при надлежит Донбасс. Недовольство эти фактом выразил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, приводит его слова «Коммерсантъ».
Он раскритиковал устройства «Алиса» и «Маруся», которые в отличие от американских помощников, разработанных компанией OpenAI, не говорят с пользователем на политические темы.

Фадеев назвал такое положение дел вопросом отношения россиян к истории своей страны.

«Уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», — так неполитизированность голосовых помощников прокомментировал директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

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