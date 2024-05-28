В Совфеде высказались об отработке НАТО ядерных ударов по России

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Россия способна упредить ядерный удар НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Этими словами чиновник отреагировал на отработку ядерных ударов государствами НАТО.
Сенатор подчеркнул, что в настоящее время российская граница является местом, где можно в любое время ожидать удара противника. Тем более с учётом того, что силы НАТО максимально приблизились к границам России. При этом, упредить эти удары всё же возможно. Для этого разворачивается тактическое ядерное оружие и иные виды тяжёлых вооружений, способных отразить любой удар.
Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что силы НАТО около российских границ отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Также они занимаются разведывательной деятельностью вдоль границ.
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Сенатор подчеркнул, что в настоящее время российская граница является местом, где можно в любое время ожидать удара противника. Тем более с учётом того, что силы НАТО максимально приблизились к границам России. При этом, упредить эти удары всё же возможно. Для этого разворачивается тактическое ядерное оружие и иные виды тяжёлых вооружений, способных отразить любой удар.
Ранее руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что силы НАТО около российских границ отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Также они занимаются разведывательной деятельностью вдоль границ.
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Анастасия Чинкова