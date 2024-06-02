В СПЧ назвали фейком видео Госдепартамента об опустении Белгорода

Фото: сайт Кремля
Видеозапись заявления официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде не осталось мирных жителей и что город пустует, оказалась фейком. Однако это отражает позицию американской стороны, высказался глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.
«К сожалению, он мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Приведенные мною данные по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные объекты Белгородской области абсолютно реальные», – отметил глава СПЧ.
Ранее в сети было опубликовано видео с утверждением Миллера о том, что Белгород опустел.
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