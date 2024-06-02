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В СПЧ назвали фейком видео Госдепартамента об опустении Белгорода

Глава СПЧ: фейк-видео Госдепа об опустении Белгорода показывает позицию США
02 июня 2024, 03:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Видеозапись заявления официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде не осталось мирных жителей и что город пустует, оказалась фейком. Однако это отражает позицию американской стороны, высказался глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.


«К сожалению, он мало чем отличается от реальной позиции и действий Госдепа. Приведенные мною данные по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные объекты Белгородской области абсолютно реальные», – отметил глава СПЧ.

Ранее в сети было опубликовано видео с утверждением Миллера о том, что Белгород опустел.

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#всу
#белгородская область
#госдеп
Пентагон планирует закупку книг о российской военной стратегии
02 июня 2024, 04:37

Фото: iStorm/icholakov

Пентагон объявил о предложении западным авторам приобрести книги о военной стратегии России. Эта информация доступна на веб-сайте государственных закупок США.
В сообщении объясняется, что закупка будет производиться в интересах ВВС США и что целью является обучение. Книги, которые они хотели добавить в библиотеку, включают «Стратегию: основа российской военной стратегии» Офера Фридмана, « Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книга об украинском кризисе авторства Самэуля Рамани. Контракт на каждую публикацию составляет 600 долларов.

В соответствии с условиями тендера, контракт должен быть завершен к середине июня. Пентагону также было предложено отдельно закупить литературу для военных летчиков. Сюда входят книги по Китаю, искусственному интеллекту и космической стратегии.

Ранее секретарь Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в том, что она не признает ответственность НАТО за кризис на Украине.

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Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон
Экс-министр Плачков: отопительный сезон на Украине рискует обернуться катастрофой
02 июня 2024, 04:29

Фото: iStock/Sinenkiy

Отопительный сезон на Украине следующей зимой рискует обернуться катастрофой, заявил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, его слова цитирует РИА Новости.
Бывший чиновник посоветовал украинцам искать друзей в деревнях и областных центрах, где «есть традиционное дровяное отопление», чтобы они могли какое-то время жить с ними.

«В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», – отметил Плачков.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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#энергия
#отопление
#украина
#министр
#минобороны рф
#удар
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Выступавший за оружие для Украины немецкий депутат подвергся нападению
Bild: на выступавшего за оружие для Украины депутата Бундестага напали
02 июня 2024, 03:06

Фото: iStock/natasaadzic

На депутата Бундестага от Христиана-демократического союза (ХДС) Германии Родериха Кизеветтера, выступавшего за передачу Киеву максимального количества оружия, было совершено нападение в Алене. О происшествии сообщил ​Bild, ​связав его с позицией политика по украинскому кризису.
Кизеветтер проводит предвыборную кампанию в Баден-Вюртемберге, где расположен город Ален. Утром он подошел к трибуне ХДС, тогда на него от имени другой партии напал местный активист Питер Бауэр.

«Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне сбоку, закричал на меня, назвав разжигателем войны», – сообщил подробности политик.

Когда он захотел выяснить, за что посторонний человек его оскорбляет на повышенных тонах, и подошел ближе к Бауэру.

В результате активист оттолкнул депутата и разрушил предвыборную палатку его партии.

«Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил меня и толкнул», – продолжил рассказ Кизеветтер. В результате конфликта парламентарий получил незначительные травмы.

Ранее издание сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое вооружение для ударов по российской территории. Выяснилось, что запрет был снят в связи с успехам российской армии на харьковском направлении.

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#киев
#олаф шольц
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#вооружение
#харьковская область
#вс рф
#нападение
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ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков на территории Сирии
02 июня 2024, 02:50

Фото: iStock/Milous

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по двум базам боевиков в горах Сирии, сообщил заместитель директора российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
Уточняется, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* укрывались в отдаленных районах гор Амур и Бишли. В субботу, 1 июня, они обстреляли позиции сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

Российские войска атаковали базы террористов в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что ВКС России ликвидировали две базы экстремистов, покинувших район Ээ-Танф и скрывавшихся в труднодоступном районе гор Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.

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#сирия
#экстремизм
#удар
#вкс
#россия
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Чили планирует присоединиться к иску ЮАР против Израиля
Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
02 июня 2024, 01:39

Фото: iStock/butenkow

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по ситуации в секторе Газа, заявил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич, пишет La Tercera.
По его словам, сегодня насчитывается более 35 000 жертв. Политик назвал это гуманитарной катастрофой.

«Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», – сказал Борич.

Ранее сообщалось, что на слушаниях в Международном суде ООН посол Нидерландов в ЮАР Вусимузи Мадонсела обвинил Израиль в политике апартеида в отношении палестинцев.

До этого сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать широкомасштабную ближневосточную войну за независимый Курдистан. Таким образом, он раскритиковал заявления турецкого и иранского лидеров о конфликте в Газе, поскольку в этих странах проживает значительное курдское меньшинство.

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#израиль
#посол
#нидерланды
#оон
#палестина
#сектор газа
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Шойгу прокомментировал смерть Чилингарова
Шойгу: С Чилингаровым ушла целая эпоха в освоении Арктики
02 июня 2024, 01:15

Фото: сайт Минобороны РФ

Со смертью великого исследователя Артура Чилингарова ушла эпоха освоения Арктики,заявил секретарь Совета Безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Это сообщение размещено на веб-сайте организации.
Шойгу подчеркнул, что Россия потеряла великого исследователя и настоящего героя.

Депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.

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#россия
#депутат
#сергей шойгу
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ЦБ Венгрии порекомендовал ОТР Bank сокращение деятельности в России
02 июня 2024, 00:55

Фото: iStock/ipopba

Центральный банк Венгрии рекомендовал принять превентивные меры в отношении деятельности российской «дочки» ОТП Банка. Об этом говорится в сообщении национального регулятора.
Центральный банк Венгрии объявил, что венгерские банки должны сократить объем корпоративных кредитов и депозитов российских ОТП-банков.

Ранее, в начале мая, Национальное антикоррупционное агентство Украины включило ОТП Bank в международный список «спонсоров войны».

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#венгрия
#санкции
#банк
#украина
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В США назвали Нетаньяху военным преступником
Сенатор Сандерс: Нетаньяху – военный преступник
02 июня 2024, 00:38

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является военным преступником, его нельзя приглашать в парламент, заявил американский сенатор Берни Сандерс в социальной сети X.
«Биньямин Нетаньяху – военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», – написал Сандерс.

Он добавил, что Сенат США принял решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС.

Ранее сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху предложил начать широкомасштабную ближневосточную войну за независимый Курдистан. Таким образом, он раскритиковал заявления турецкого и иранского лидеров о конфликте в Газе, поскольку в этих странах проживает значительное курдское меньшинство.

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#израиль
#сша
#биньямин нетаньяху
#хамас
#суд
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Американский эксперт рассказал о возможной провокации со стороны Украины
Американский эксперт: Украина может спровоцировать столкновение США и Россс
02 июня 2024, 00:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина может проигнорировать условия использования западного оружия поражения большой дальности с целью провокации открытой конфронтаций между Москвой и Вашингтоном, заявил американский эксперт, пожелавший остаться анонимным, пишет ТАСС.
Собеседник агентства прокомментировал провокационное решение США об ударах вооружениями на территорию России.

«Этот шаг президента Байдена представляет собой попытку подпереть рассыпающуюся украинскую оборону в Харькове при одновременном стремлении избежать радикальной эскалации, которая последовала бы после ударов по России», – отметил он.

По мнению эксперта, «в Вашингтоне надеются на то, что Москва будет проявлять сдержанность», как и ранее. Однако решение наносить удары ВСУ западным оружием на территории Российской Федерации является очень опасным шагом, заявил собеседник.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинская армия начала обстрел Белгородской области из западного вооружения, в том числе из нескольких реактивных установок залпового огня (РСЗО). Поддубный подчеркнул, что сам факт применения такого оружия знаменует собой новый виток эскалации.

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#сша
#киев
#украина
#джозеф байден
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