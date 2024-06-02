В СПЧ назвали фейком видео Госдепартамента об опустении Белгорода

Видеозапись заявления официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде не осталось мирных жителей и что город пустует, оказалась фейком. Однако это отражает позицию американской стороны, высказался глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.