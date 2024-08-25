В СПЧ высказались о задержании Дурова во Франции

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Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции должно открыть глаза тем, кто верит в красивые западные вывески, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников в своем Telegram-канале.
«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем "одаренным", кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. Макрон – узурпатор, Франция – полицейское государство», – высказался Мельников.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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