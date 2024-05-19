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Наступление российских войск на Харьковском направлении оказалось быстрым и сильным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила газета The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot. Однако позже Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области стабилизировалась.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов