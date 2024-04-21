В США раскрыли уязвимость ЗРК Patriot

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Российский истребитель Су-35 крайне сложно обнаружить радаром ЗРК Patriot благодаря его передовой системе радиоэлектронной борьбы, сообщает YouTube-канал Defense TV.
«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», – отметили эксперты.
Кроме того, российские истребители создают специальные ловушки, которые «значительно усложняют наведение зенитных ракет».
Ранее американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам является «злобной птицей».
Эксперт напомнил, что Су-35 может нести в общей сложности восемь тонн вооружения, включая гиперзвуковые ракеты. Обозреватель также отметил, что российский самолет сочетает в себе черты четвертого и пятого поколений.
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Александр Климов