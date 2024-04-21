Постпредство России при ООН отреагировало на новый пакет помощи Киеву

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Представительство России при Новый пакет помощи США Украине не спасет Киев, заявил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X.
«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать», — написал дипломат, комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который радовался решению Палаты представителей Конгресса США.
Назвав Украину антироссийской «частной военной компанией», Полянский спрогнозировал, что эта компания «профункционирует немного дольше, в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку».
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.
Александр Климов