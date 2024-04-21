«Бессмысленно»: В США отозвались о новой помощи Украине

Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США начнет голосование по одобренному Палатой представителей законопроекту о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и аресте российских активов. Такое заявление сделал лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер в социальной сети X.