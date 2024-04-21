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Бывший советник Пентагона генерал Дуглас Макгрегор пожаловался, что новая помощь Украине бессмысленна. Об этом он заявил в социальной сети X.
«Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчет финансирования нашей границы!» – отметил он.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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Александр Климов