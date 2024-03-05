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В США анонсировали военные сюрпризы Украины для России

Госдеп: Украина приготовила военные сюрпризы для России
05 марта 2024, 22:11
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В США считают, что у Украина вскоре преподнесёт России военные сюрпризы, которые приведут ВСУ к победе на поле боя. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в рамках брифинга.
«Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты», — заявил Миллер.

Он уточнил, что в США уверены, что Украина имеет некий план, который она применит для достижения победы на поле боя.


Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. По его словам, это четыре подводные лодки класса «Огайо».

Каждая из таких субмарин несёт на борту 154 крылатые ракеты «Томагавк». Специалист пояснил, что эти ракеты станут достаточно грозным оружием в случае, если они будут запущены по настильной траектории из акватории Средиземного моря, так как тогда их сложно будет перехватить. На каждый «Томагавк» потребуется как минимум две противоракеты, добавил эксперт.

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Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине – опрос
Опрос: Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине
05 марта 2024, 22:47

Фото: iStock/alzay

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный с большим отрывом выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились на Украине сейчас. Об этом говорят данные опроса «Социсом».
Согласно опросу, в первом туре голосования Залужный набрал бы 41%, а президент Украины Владимир Зеленский - 23,7%, за Петра Порошенко свои голоса отдали бы 6,4% опрошенных, а за Дмитрия Разумкова — 5,6%.

Во втором туре за Залужного проголосовали бы 67,5% населения Украины, а за Зеленского - 32,5%.

Также опрос показал, что в случае парламентских выборов победу одержал бы условный «Блок Залужного», набрав 46,4% голосов. При этом за «Блок Зеленского» проголосовали бы 21,1% украинцев.

Кроме того, 65,4% опрошенных украинцев считают, что до конца войны выборы проводить не стоит, а 33,3% имеют противоположное мнение.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного.

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В Венгрии раскрыли условия для встречи Орбана и Зеленского
Орбан встретится с Зеленским, только после возвращения прав венграм в Закарпатье
05 марта 2024, 21:57

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только после того, как венграм в Закарпатье будут возвращены все их права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в рамках пресс-конференции.
«До тех пор пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — заявил Сийярто.

Он пояснил, что еще в конце января изложил позицию Венгрии главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку по данному вопросу. Сийярто уточнил, что передал украинской стороне документ с одиннадцатью пунктами, которые обязательны для выполнения, чтобы ситуация в этом вопросе могла продвинуться.

Сийярто уточнил, что Венгрия призывает Украину только вернуть венграм в Закарпатье те права, которыми они обладали ранее. При этом в ответном документе нет прогресса в этой сфере, заключил глава венгерского МИД.

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#украина
#венгрия
#законы
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В Ставрополье Путину из толпы передали файл с бумагами от участника СВО
05 марта 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

В Ставропольском крае президент РФ Владимир Путин проводит ряд рабочих встреч и совещаний. Во время перерыва местные жители передали главе государства папку с документами от участника специальной военной операции.
Это произошло в момент, когда российский лидер в перерыве между рабочими мероприятиями вышел на улицу поприветствовать жителей Ставрополья. В этот момент из толпы ему передали файл с документами от участника спецоперации. Президент обещал ознакомиться с ними позже, когда появится больше свободного времени.

Россияне, окружившие главу государства, пожелали ему здоровья, сил для работы на его нелёгком посту и долгих лет жизни. Ранее Владимир Путин посетил тепличный овощеводческий комплекс «Солнечный дар». Там его угостили местными помидорами и российский лидер с улыбкой назвал нынешнюю поездку в Ставрополье одной из самых «вкусных».

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#сво
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Воздушно-космические силы РФ и ЧВК «Вагнер» попали в санкционный список США
Госдеп США вводит санкции в отношении Воздушно-космических сил РФ и ЧВК «Вагнер»
05 марта 2024, 18:43

Фото: iStock/rarrarorro

По мнению Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре, перечисленные организации и лица, входящие в них, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Под ограничения американского ведомства попали ВКС РФ, включая все их подразделения и дочерние компании, ЧВК «Вагнер» и все ее подразделения и дочерние компании, компания «Элтехнорд» и все ее дочерние компании, россиянин Павел Шевелин и гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.

Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

В чем конкретно заключаются предъявляемые структурам и лицам претензии, власти Соединенных Штатов Америки не уточняют.

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#сша
#санкции
#россия
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Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
05 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, об этом сообщает его пресс-служба.
«Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.

На посту главы государства это первое политическое решение. Напомним, что 26 февраля Шуйока был избран президентом страны. За него проголосовали члены правительства. Ранее Тамаш Шуйока говорил, что Швеция присоединится к блоку в скором времени, однако для этого необходимо выполнить некоторые формальности.

Прежде сообщалось, что Венгрия будет претендовать на территории Украины после завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#президент
#венгрия
#швеция
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#украина
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Премьер-министр Болгарии подает в отставку
Премьер-министр Болгарии Денков озвучил свое намерение уйти в отставку
05 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/pcess609

Премьер-министр Болгарии Николай Денков озвучил свое решение 6 марта на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
Существует нормальная конституционная процедура, и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет, — сказал глава болгарского кабмина.

Заявление премьер-министра сегодня поступило в канцелярию парламента. Кто будет возглавлять Министерство иностранных дел Болгарии при новом правительстве пока неизвестно. Все политические назначения будут проводиться в рамках закона и будут нести в себе легитимную силу. При этом, в ГЕРБ-СДС заявили, что нового кабинета министров во главе с Марией Габриэль не будет без коалиционного соглашения, о котором лидер партии объявит завтра.

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#болгария
#правительство
#премьер-министр
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Мария Захарова объяснила причины предстоящей отставки Нуланд
МИД РФ: Нуланд уходит в отставку из-за провала антироссийского курса
05 марта 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд собирается в ближайшие недели уйти в отставку. Это решение связано с провалом антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении в ближайшее время уйти в отставку.

Российский дипломат в своём телеграм-канале написала, что настоящую причину американские чиновники, конечно, не назовут, но она и так очевидна. Это неудачи антироссийского курса администрации Белого дома. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве краеугольного камня американской внешнеполитической концепции, этим же камнем тянет демократов на дно, заключила спикер МИД РФ.

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Названо американское оружие, приготовленное для массового удара по России
Военный эксперт Прохватилов: Для удара по РФ у США есть четыре субмарины «Огайо»
05 марта 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. По его словам, это четыре подводные лодки класса «Огайо».
Каждая из таких субмарин несёт на борту 154 крылатые ракеты «Томагавк», передаёт издание NEWS.RU. Специалист пояснил, что эти ракеты станут достаточно грозным оружием в случае, если они будут запущены по настильной траектории из акватории Средиземного моря, так как тогда их сложно будет перехватить. На каждый «Томагавк» потребуется как минимум две противоракеты, добавил эксперт.

Прохватилов также считает, что в случае конфликта с Россией войска НАТО с первых секунд будут применять не только тактическое ядерное оружие, но и другие виды вооружений. В том числе альянс может использовать стратегические ракетоносцы B-52 и B-1B, заключил военный специалист.

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#эксперт
#оружие
#нато
#ракеты
#ядерное оружие
#сша
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В Венгрии заявили об окончании гегемонии Запада
Орбан: Гегемония Запада закончилась
05 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/rarrarorro

Гегемония западных стран закончилась, идет формирование нового мирового порядка. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с венгерскими послами. Его слова приводит агентство MTI.
«Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — заявил Орбан.

По его словам, Запад предпринимал попытки расколоть мир на геополитические блоки и сейчас продолжает оказывать давление на страны, отстаивающие свой суверенитет, включая Венгрию.

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, но не в разделении на блоки. Таким образом, Орбан заключил, что Венгрия будет укреплять союз с теми странами, которые также пытаются отстаивать свой суверенитет.

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