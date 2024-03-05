В США анонсировали военные сюрпризы Украины для России

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В США считают, что у Украина вскоре преподнесёт России военные сюрпризы, которые приведут ВСУ к победе на поле боя. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в рамках брифинга.
«Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты», — заявил Миллер.
Он уточнил, что в США уверены, что Украина имеет некий план, который она применит для достижения победы на поле боя.
Каждая из таких субмарин несёт на борту 154 крылатые ракеты «Томагавк». Специалист пояснил, что эти ракеты станут достаточно грозным оружием в случае, если они будут запущены по настильной траектории из акватории Средиземного моря, так как тогда их сложно будет перехватить. На каждый «Томагавк» потребуется как минимум две противоракеты, добавил эксперт.
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Элина Позднякова