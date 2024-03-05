Эксперты рассказали о схеме подготовки Зеленского к мирным переговорам с Россией

Украинский конфликт рано или поздно закончится за столом переговоров, поэтому президент Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ о запрете диалога с РФ в рамках подготовки правовой базы для их проведения. Такое предположение сделали колумнисты издания Foreign Affairs.
«Киев мог бы уточнить, что указ [о запрете переговоров - прим.ред.] распространяется только на президента России [Владимира Путина - прим.ред.], а не на других представителей российского правительства», — описывают возможную схему подготовки к переговорам эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.По их мнению, начинать переговоры еще рано, но важно дать сигналы о готовности к диалогу. Аналитики отмечают, что изменение риторики официальных лиц Запада и назначение специальных представителей по конфликтной дипломатии могли бы стать сигналами для Российской Федерации о готовности Соединенных Штатов и Европы к участию в возможных переговорах.
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Алина Юрчак