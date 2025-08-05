В Севастополе мать и дочь приговорили к 12 годам колонии за госизмену
В Севастополе суд приговорил мать и дочь к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Об этом сообщает telegram-канал городской прокуратуры.
По данным ведомства, 42-летняя Виктория Стрилец и 24-летняя Александра Стрилец фотографировали объекты российской армии и передавали их украинской стороне.
«Суд приговорил каждую из подсудимых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год», — говорится в сообщении.
Такое наказание женщины получили по статье за госизмену. Как оказалось, в сентябре 2023 года дочь передала фотографии вражеской стороне, которые сделала ее мать. Снимки были отправлены в канал одного из мессенджеров, которые контролирует Главное управление разведки Минобороны Украины.