Калининградца арестовали по обвинению в госизмене за передачу технологий США

06 августа 2025, 13:31

Фото: медиасток.рф

Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года для местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщают в пресс-службе суда.