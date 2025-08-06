Достижения.рф

Калининградца арестовали по обвинению в госизмене за передачу технологий США

Фото: медиасток.рф

Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года для местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщают в пресс-службе суда.



По данным следствия, летом 2020 года обвиняемый заключил соглашение с американской компанией, которая работала на правительство и оборонные ведомства США. Ему вменяется передача информации, представлявшей собой государственную тайну. Данные касались технологий производства электронных двигателей коррекции спутников.

Было возбуждено уголовное дело о госизмене, подробности расследования не разглашаются. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Чубина

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