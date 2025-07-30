30 июля 2025, 15:23

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Информация Службы внешней разведки России о замене Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного говорит сама за себя. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.