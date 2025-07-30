Песков: данные разведки о замене Зеленского на Залужного говорят сами за себя
Информация Службы внешней разведки России о замене Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного говорит сама за себя. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.
По словам официального представителя Кремля, в этом вопросе «вряд ли требуется наш комментарий», так как добавить здесь нечего.
Ранее в СВР России сообщили, что представители Соединенных Штатов и Великобритании организовали в Альпах встречу, где обсуждались перспективы замены главы Украины. На встрече присутствовали Валерий Залужный, Андрей Ермак и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
Уточняется, что замена Зеленского на посту — это одно из условий перезагрузки отношений Киева с Западом.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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