ВСУ готовят масштабную высадку боевиков у берегов Херсонской области

30 июля 2025, 16:01

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия ведет подготовку к масштабной высадке от 3000 до 4000 боевиков у берегов Херсонской области. Около близлежащих Тендровской и Кинбурнской кос в небе зафиксированы множественные дроны ВСУ.





Как рассказали российские солдаты telegram-каналу Mash, наличие такого большого числа дронов на данном направлении связано с тем, что у населенного пункта Очаков находится центр FPV-дронов. Там специалисты постоянно прощупывают почву и используют местность как полигон. Ночью там фиксируют аномальную активность БЭКов и РЭБов. К тому же установки есть вдоль берега напротив Кинбурнской косы и на острове Первомайский.



