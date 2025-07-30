ВСУ готовят масштабную высадку боевиков у берегов Херсонской области
Украинская армия ведет подготовку к масштабной высадке от 3000 до 4000 боевиков у берегов Херсонской области. Около близлежащих Тендровской и Кинбурнской кос в небе зафиксированы множественные дроны ВСУ.
Как рассказали российские солдаты telegram-каналу Mash, наличие такого большого числа дронов на данном направлении связано с тем, что у населенного пункта Очаков находится центр FPV-дронов. Там специалисты постоянно прощупывают почву и используют местность как полигон. Ночью там фиксируют аномальную активность БЭКов и РЭБов. К тому же установки есть вдоль берега напротив Кинбурнской косы и на острове Первомайский.
Бойцы ВС РФ нанесли удар по порту в Очакове
На данный момент российская армия ведет работу по вычищению устройств с данного направления. Операция проводится отечественными дроноводами. Предполагается, что территорию получится зачистить в течение двух-трех месяцев при поддержке авиации.
Как отметили бойцы ВС РФ, все указанное имеет схожесть с прошлым масштабным наступлением ВСУ на Крынки. Тогда попытка контратаки была провальной благодаря мощной обороне российской армии.
К тому же недавно украинские солдаты попробовали десантироваться в районе Тендровской косы. В итоге четыре катера ВСУ встретили мощное огневое сопротивление и ретировались в приодесские воды.