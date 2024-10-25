Американист Дудаков объяснил запугивание Маска со стороны демократов в США

Илон Маск на экране (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Американист Малек Дудаков заявил, что демократы В США пытаются запугать американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот открыто выступил в предвыборной гонке на стороне кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа.
«Маск активно и напрямую вовлекается в нынешние выборы в США, жертвует колоссальное количество денег Трампу на его избирательную кампанию. Маск делает ставку на республиканцев, а демократы ему в ответ создают проблемы. Все компании Маска находятся под разными расследованиями, а теперь и самого бизнесмена обвиняют в угрозе нацбезопасности США из-за, якобы, закулисных переговоров с Россией, Китаем и другими странами», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дудаков.
Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.
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Мелисса Тимофеева