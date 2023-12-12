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ВСУ лишатся живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется. Об этом сообщает Daily Beast.
Как стало известно, в госпиталях Украины солдаты заражаются устойчивыми к сильным антибиотикам бактериями, что оказывает негативное воздействие на реальное положение дел. Авторы статьи добавляют, что с наступлением холодов приближается «голодная катастрофа».
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