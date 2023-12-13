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Бойцы ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
13 декабря 2023, 05:28
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны сообщили, что артиллерийские расчеты группировки ВС РФ «Центр» ликвидировали на Краснолиманском направлении командный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Расчеты 152-мм гаубиц «Д-20» артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#россия
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Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
13 декабря 2023, 04:33

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Родные погибших бойцов специальной военной операции (СВО) получат выплату не позднее, чем через год после их смерти, следует из текста поправки к законопроекту, представленному в Государственной Думе.
Эта поправка внесена в законопроект, который предусматривает право родственников погибших бойцов из числа сотрудников государственных органов получать социальную выплату на покупку или строительство жилья. Документ успешно прошел первое чтение в Думе в июле.

Эта инициатива касается родственников бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможни, которые находились вовлеченными в текущую спецоперацию.

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#сво
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Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить без США
13 декабря 2023, 01:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности ВС Украины победить в конфликте с Россией без предоставления новой помощи со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.
«На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — рассказала одна из авторов агентства.

Президент США, в свою очередь, снова призвал конгресс утвердить запрос на новое финансирование Киева до новогодних праздников, и призвал Зеленского не терять надежду.

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Рогов заявил о полном освобождении Марьинки от ВСУ
Рогов: русская армия полностью освободила Марьинку
12 декабря 2023, 23:05

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, отодвинув линию обороны украинской армии за пределы города. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши солдаты выбили боевиков ВСУ из этого райцентра, расположенного недалеко от Донецка. Подразделения 150 мсд и 5 бригады ДНР слаженно атаковали позиции врага, выбив ВСУ из последних руин, которые нацисты контролировали на окраине города», - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ходе боев часть боевиков ВСУ были ликвидированы, некоторым удалось сбежать, а некоторые попали в плен к ВС РФ.

Рогов пояснил, что российские военные смогли грамотно воспользоваться погодными условиями, а бойцы ВСУ из-за плохой морозной погоды не смогли активно применять беспилотники. Таким образом, теперь линия оборону украинской армии отодвинута за пределы города, а над крайней точкой Марьинки танкисты ЮВО подняли флаг России и Знамя Победы.

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#рогов
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В США назвали российское оружие, которое сковывает ВСУ в зоне СВО
Экс-разведчик США Риттер: удары дронов «Ланцет» полностью парализовали ВСУ
12 декабря 2023, 22:28

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Удары беспилотной авиации ВС РФ, особенно дронов «Ланцет», сковали ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться», - рассказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, российские военные оперативно засекают бойцов ВСУ и ликвидируют, нанося по ним массированные удары. Риттер считает, что у ВС РФ в распоряжении имеется огромное количество беспилотников, которых хватит на каждого украинского военного.

Таким образом, бывший разведчик считает, что современная беспилотная война показала уязвимость ВПК западных стран, которые оказались не готовы к таким конфликтам.

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В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады
Бобровская: мобилизация на Украине провалена, берут количеством, а не качеством
12 декабря 2023, 21:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию «Телеграф».
По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Она отметила, что это является следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы и методами работы территориальных центров комплектования.

Бобровская подчеркнула, что отдельным аспектом является возраст мобилизованных. Депутат заключила, что ни в одном из случаев «мужчины 50 «плюс», или даже 45 «плюс» не покажут физическую результативность, как мужчины 30 - 35 «плюс».

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически обвинил подлежащих мобилизации украинцев в том, что они не хотят вкладываться в защиту страны. Подоляк заключил, что характер следующий мобилизации будет сложным, однако необходимым.

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#украина
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«Вагнеровцы» эффектно вернулись на фронт, штурмом взяв опорный пункт ВСУ у Клещеевки
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» в составе «Ахмата» штурмом взяли позиции ВСУ у Клещеевки
12 декабря 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы отряда «Камертон» спецназа «Ахмат», состоящего из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» добились тактических успехов к северу от Клещеевки в районе дач, штурмом взяв опорный пункт СУ. Об этом сообщил военкор Александр Симонов.
«Парни только ворвались на фронт и уже штурманули важный укреп ВСУ, находящийся на ключевой высоте. В свойственной для них манере: малыми штурмовыми группами, дерзко, напористо, напрямую через «открытку» в 400 метров», - написал Симонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что противник не ожидал нападения.

Ранее Daily Beast писало, что ВСУ лишатся живой силы и не смогут удерживать фронт, если конфликт затянется. В материале издания говорится, что через несколько лет Киеву не хватит людей для удержания позиций и обороны страны. Отмечается, что украинские войска несут колоссальные потери на линии боевого соприкосновения — как минимум семьдесят тысяч военнослужащих погибли, а сто двадцать тысяч были ранены.

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В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
Daily Beast: ВСУ скоро не будет хватать людей для сдерживания натиска России
12 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/Nzpn

ВСУ лишатся живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется. Об этом сообщает Daily Beast.
В материале издания говорится, что через несколько лет Киеву не хватит людей для удержания позиций и обороны страны. Отмечается, что украинские войска несут колоссальные потери на линии боевого соприкосновения — как минимум семьдесят тысяч военнослужащих погибли, а сто двадцать тысяч были ранены. 

Как стало известно, в госпиталях Украины солдаты заражаются устойчивыми к сильным антибиотикам бактериями, что оказывает негативное воздействие на реальное положение дел. Авторы статьи добавляют, что с наступлением холодов приближается «голодная катастрофа».

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#всу
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В Германии предупредили Украину о предстоящем кошмаре
Бизнесмен Дотком: ВСУ погибнут из-за нехватки оружия
12 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Правительство США обрекает на смерть украинских военных, заставляя продолжать их боевые действия без достаточного вооружения. Так написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«Вашингтон заставляет Украину воевать с ограниченным бюджетом, а это означает, что еще больше украинцев погибнут. Байден безответственный. Он не дает начаться мирным переговорам и продолжает свой прокси конфликт с Россией», — отметил Дотком.

По его словам, российская армия побеждает на поле боя, в виду того, что ее ВПК не имеет ограничений в бюджете.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что киевские власти не обращают внимание на бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери.

По его словам, киевские власти никак не помогают бойцам. А пока они воюют на линии боевого соприкосновения, в Киеве продолжается обычная жизнь. Для примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах. Кривонос отметил, что это выводит военных из себя.

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#байден
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#всу
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Мэр Донецка заявил, что Украина намеренно устраивает гуманитарную катастрофу
Кулемзин: Украина намеренно делает все для гуманитарной катастрофы в Донецке
12 декабря 2023, 15:19

Фото: istock / DenKuvaiev

Украина сознательно делает все, чтобы создать в Донецке гуманитарную катастрофу. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, сообщает РАИ Новости.

Кулемзин в своем телеграм-канале провел трансляцию, в ходе которой отвечал на вопросы зрителей. Жители города жаловались мэру на перебои с  водо-, электро- и теплоснабжением в некоторых районах из-за обстрелов ВСУ.

«Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа», — заявил Кулемзин.
Он сказал, что благодаря работе главы ДНР и министерства трудности получается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевские власти не игнорируют бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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