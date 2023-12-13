Бойцы ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны сообщили, что артиллерийские расчеты группировки ВС РФ «Центр» ликвидировали на Краснолиманском направлении командный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Расчеты 152-мм гаубиц «Д-20» артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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