Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США допустили пересмотр позиции по ударам ВСУ американским оружием вглубь России

В США допустили пересмотр позиции по ударам ВСУ американским оружием вглубь России

Салливан допустил пересмотр позиции по ударам ВСУ оружием США вглубь России
20 июля 2024, 00:04
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Соединенные Штаты могут пересмотреть свою позицию относительно допустимости ВСУ наносить удары вглубь территории России с помощью западного оружия, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить удары», – подчеркнул он.

Однако, по словам Салливана, Вашингтон пока не изменил своей позиции по этому вопросу.



Ранее сообщалось, что Запад отказывается снять запрет на удары поставленным орудием по территории России Киева . Владимир Зеленский ранее сообщал, что из Вашингтона поступают «хорошие сигналы» о снятии ограничений на ракетные удары вглубь России, однако президент США Джо Байден заявил, что это бессмысленно.

Напомним, более десятка западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по российской территории. Среди них Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Читайте также:

Глава Минобороны Британии допустил удары по России переданным Украине оружием

Зеленский попросил Британию разрешить бить вглубь России

Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow
#россия
#украина
#сша
#белый дом
#удар
#оружие
#владимир зеленский
#джозеф байден
#великобритания
#польша
#швеция
#нидерланды
#латвия
#финляндия
#франция
#чехия
#эстония
#литва
#канада
#германия
Байден высказался об осужденном в России Гершковиче
Байден заявил, что освободит осужденного в России журналиста WSJ Гершковича
20 июля 2024, 00:18

kremlin

Возвращение приговоренного к 16 годам колонии строгого режима за шпионах журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича является приоритетной задачей для правительства США. Об этом заявил президент США Джо Байден, слова которого цитирует сайт Белого дома.
Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать добиваться освобождения журналиста.

«С самого первого дня работы моей администрации у меня не было более приоритетной задачи, чем добиваться освобождения и благополучного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, несправедливо задержанных и удерживаемых за рубежом», – заявил Байден.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

По версии следствия, Гершкович посетил Екатеринбург в марте 2023 года по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о производстве и ремонте военной техники.

Читайте также:

Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев

Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии

Журналист Wall Street Journal Гершкович не признал вину по делу о шпионаже
#россия
#тюрьма
#джозеф байден
#шпион
#суд
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоусов снова встретился с военкорами
Коц: министр обороны России Белоусов снова встретился с военкорами
19 июля 2024, 23:47

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, глава ведомства рассказал о мерах, принятых после предыдущей встречи, в том числе о проблемах корреспондентов, которые не смогли приехать в Минобороны.

Всего по итогам предыдущей встречи был составлен список поручений из 21 пункта. Дополнения в этот список были внесены после сегодняшней встречи. Коц охарактеризовал беседу с Белоусовым как «максимально открытую и откровенную».

В частности, министр заверил, что на военных аэродромах будут построены укратия для самолетов и что соответствующий график уже подготовлен.

Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.

Читайте также:

Звонок Белоусова вверг США в панику: Пентагон испугался мести за Севастополь и запретил Киеву удары по РФ

Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ

Министр обороны РФ Белоусов обратился к военнослужащим
#министр
#минобороны рф
#андрей белоусов
#военкор
#сву
#аэродром
#украина
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после покушения во Львове
19 июля 2024, 23:36

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице во Львове после полученного в ходе нападения ранения. Сообщают местные СМИ со ссылкой на данные врачей, передает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.
Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова, а также глава города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Напомним, в пятницу, 19 июля, парламентарий получила в результате нападения огнестрельное ранение виска.

Фарион была известна своими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

Читайте также:

Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось

Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион

Избившим депутата Госдумы мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство
#смерть
#больница
#львов
#украина
#депутат
#верховная рада
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Состояние экс-депутата Верховной Рады Украины Фарион ухудшилось
19 июля 2024, 23:25

Фото: iStock/Leandro Santiago

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион находится в критическом состоянии. Об этом сообщила руководитель службы анестезиологии Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец.
Напомним, что в пятницу, 19 июля, парламентарий получила в результате нападения огнестрельное ранение виска.

Фарион известна своими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

Читайте также:

Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион

Избившим депутата Госдумы мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство

В Москве мигранты до смерти забили пенсионера за обман со сдачей квартиры
#украина
#депутат
#верховная рада
#нападение
#выстрел
#врач
#львов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Крыма раскрыл причину обесточивания Алушты
Аксенов: Алушта обесточена из-за аварии на трансформаторных подстанциях
19 июля 2024, 23:08

Фото: istock / alejomiranda

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях Алушта осталась без электричества.
По словам главы региона, без электричества остались около 49 тысяч местных жителей. Он добавил, что в течение часа руководство «Крымэнерго» официально сообщит о ходе восстановительных работ.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.

Читайте также:

В центре Ялты отключили свет из-за аварии на подстанции, ремонт займет 4-5 часов

Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма

Отключения электричества в Краснодаре затронули 700 тысяч человек
#крым
#сергей аксёнов
#мэр
#электричество
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минобороны Британии допустил удары по России переданным Украине оружием
МО Британии: поставки Британией оружия Украине не исключают ударов им по России
19 июля 2024, 21:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Возможность использования поставляемого Великобританией Украине вооружения для нанесения ударов по целям на территории России не исключается. Однако такие атаки должны осуществлять бойцы ВСУ, заявил глава Минобороны Британии Джо Хили в эфире радиостанции BBC Radio 4.
Ранее сообщалось, что Киеву не давали разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Данный вопрос касается ещё двух государств, помимо Британии.

Хили подчеркнул, что оружие предоставляется Киеву для защиты суверенитета страны. А это, в свою очередь, не исключает нанесения им ударов вглубь России. Однако сделать это должны сами украинцы, уточнил министр.

Читайте также:

Британия предоставит Киеву почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ

Посольство России прокомментировало заявления Лондона о военной помощи Киеву

Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow
#украина
#великобритания
#вооружение
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций
Блинкен: РФ обеспечила успешную работу ОПК, несмотря на санкции
19 июля 2024, 20:40

Фото: iStock/fotosr

Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введённые против страны санкционные ограничения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступление которого опубликовано в YouTube-канале Госдепа.
Блинкен подчеркнул, что России удалось найти способы для поддержания работы оборонно-промышленной базы. Это, в свою очередь, позволило продолжить проведение спецоперации на Украине.

Представитель Госдепа также добавил, что России удалось избежать ограничений благодаря вовремя найденным обходным путям. В частности, речь идёт о сотрудничестве с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что России удалось укрепить оборонную промышленность намного быстрее, чем это прогнозировалось на Западе.

Читайте также:

Блинкен: каждая администрация будет вольна определять свою политику по Украине

В Кремле изучат последствия применения ЕС «правила 50 процентов»

Трамп намерен отменить санкции против России после возвращения в Белый дом
#россия
#санкции
#оборона
#промышленность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен: каждая администрация будет вольна определять свою политику по Украине
19 июля 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, может ли Вашингтон гарантировать поддержку Киеву в случае победы бывшего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Блинкена, каждая администрация вольна сама определять политику. Он отметил, что офис Трампа, в случае победы республиканца на выборах, будет самостоятельно определять политику по Украине.

В Белом доме не исключили, что документ о гарантиях безопасности с Киевом, который рассчитан на десять лет, может быть отменен следующим главой американского государства.

Ранее Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

Читайте также:

Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись

В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию

Трамп рассказал, почему Россия начала СВО
#сша
#дональд трамп
#администрация
#сво
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья Байдена обсуждает план по его снятию с выборов
19 июля 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Семья президента США Джо Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что в настоящее время члены семьи главы государства обсуждают, как может выглядеть его выход из президентской гонки. Ближайшее окружение Байдена убеждено, что, если 81-летний политик примет решение не баллотироваться на второй срок, то он будет руководствоваться желанием помочь демократам победить Дональда Трампа на выборах.

Источники отмечают, что окружение Байдена очень волнует вопрос влияния предвыборной гонки на здоровье политика, а также на стабильность в США.

В настоящее время заболевший коронавирусом Байден находится в изоляции в своей резиденции в штате Делавер. Однако он планирует вернуться к предвыборным мероприятиям уже на предстоящей неделе.

Читайте также:

В США заявили о скором выходе Байдена из президентской гонки

Политолог Бедрицкий допустил «неслучайность» COVID-19 у Байдена

Американист Лозанский объяснил высокую вероятность снятия Байдена с выборов
#сша
#политика
#здоровье
#джозеф байден
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф