В США допустили пересмотр позиции по ударам ВСУ американским оружием вглубь России

Фото: istockphoto/lucky-photographer
Соединенные Штаты могут пересмотреть свою позицию относительно допустимости ВСУ наносить удары вглубь территории России с помощью западного оружия, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить удары», – подчеркнул он.
Однако, по словам Салливана, Вашингтон пока не изменил своей позиции по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Запад отказывается снять запрет на удары поставленным орудием по территории России Киева . Владимир Зеленский ранее сообщал, что из Вашингтона поступают «хорошие сигналы» о снятии ограничений на ракетные удары вглубь России, однако президент США Джо Байден заявил, что это бессмысленно.
Напомним, более десятка западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по российской территории. Среди них Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.
Читайте также:
Глава Минобороны Британии допустил удары по России переданным Украине оружием
Зеленский попросил Британию разрешить бить вглубь России
Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow
Александр Климов