Владимир Зеленский обратился к Великобритании с просьбой возглавить усилия по нанесению ударов по территории России.
Как сообщает издание The Guardian, во время официального приёма на Даунинг-стрит президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с просьбой разрешить нанесение ударов по российским объектам с использованием западного оружия дальнего действия.
Правительство Великобритании дало понять, что решение о предоставлении оружия будет зависеть от Киева, но при этом необходимо учитывать соблюдение международного права.
В июле 2024 года Зеленский заявил, что Лондон разрешил использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. Это вызвало предупреждение МИД РФ о возможных ответных ударах по военным объектам и технике Великобритании.
Кремль осуждает смягчение ограничений на использование ракет, предупреждая о возможных поставках оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам западных стран.
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«Зеленский попросил премьер-министра проявить лидерство и помочь Украине с получением дальнобойного вооружения. По словам украинского президента, это позволит Киеву уничтожать склады оружия в России, укрепить оборону и обезопасить свои позиции на передовой», — сообщили в ведомстве.
Правительство Великобритании дало понять, что решение о предоставлении оружия будет зависеть от Киева, но при этом необходимо учитывать соблюдение международного права.
В июле 2024 года Зеленский заявил, что Лондон разрешил использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. Это вызвало предупреждение МИД РФ о возможных ответных ударах по военным объектам и технике Великобритании.
Кремль осуждает смягчение ограничений на использование ракет, предупреждая о возможных поставках оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам западных стран.
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Мира Полтева