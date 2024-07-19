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Зеленский попросил Британию разрешить бить вглубь России

19 июля 2024, 16:33

Владимир Зеленский обратился к Великобритании с просьбой возглавить усилия по нанесению ударов по территории России.
Как сообщает издание The Guardian, во время официального приёма на Даунинг-стрит президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с просьбой разрешить нанесение ударов по российским объектам с использованием западного оружия дальнего действия.

«Зеленский попросил премьер-министра проявить лидерство и помочь Украине с получением дальнобойного вооружения. По словам украинского президента, это позволит Киеву уничтожать склады оружия в России, укрепить оборону и обезопасить свои позиции на передовой», — сообщили в ведомстве.



Правительство Великобритании дало понять, что решение о предоставлении оружия будет зависеть от Киева, но при этом необходимо учитывать соблюдение международного права.

В июле 2024 года Зеленский заявил, что Лондон разрешил использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. Это вызвало предупреждение МИД РФ о возможных ответных ударах по военным объектам и технике Великобритании.

Кремль осуждает смягчение ограничений на использование ракет, предупреждая о возможных поставках оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам западных стран.

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#вооружения
#ракеты
На Сахалине впервые испытали дрон «Иволга» с российским ИИ
19 июля 2024, 16:23

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат «Иволга» с искусственным интеллектом, который работает на базе российского чипа, успешно испытали в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что дрон разработан компанией «Стратим», а искусственный интеллект, чип «Скиф», производится предприятием «Элвис». Примечательно, что до этой разработки беспилотники на базе отечественного ИИ не летали.

«Иволга» может следовать за человеком на автоматическом режиме. Нейросеть способна определить его фигуру и дать команду на сближение на конкретную дистанцию.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак вражеских дронов.

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#поставки
#ии
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Неизвестные разместили плакат антинатовского содержания возле посольства США в Москве
РИА Новости: у американского посольства разместили карикатуру, высмеивающую НАТО
19 июля 2024, 16:19

Фото: IStock/Yury Karamanenko

В Москве на Новинском бульваре возле посольства США разместили плакат с антиамериканским содержанием. Об этом сообщает РИА Новости.
Плакат выполнен в карикатурном стиле. На нем нарисован лежащий мужчина в форме, изображающий НАТО. К нему подсоединено несколько «реанимирующих» капельниц, выполненных в цвет флагов различных стран, в которых начинались конфликты по причине действий США. Среди них есть и флаг Украины.

Внизу на изображении красуется надпись на английском языке, поздравляющая американских дипломатов с Днем независимости США. Причем частица «не» в надписи перечеркнута.

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#сша
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#нато
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Посольство РФ прокомментировало заявления Лондона о военной помощи Киеву
Посольство РФ: заявления Британии о помощи Киеву приведут к разрушению
19 июля 2024, 16:13

Фото: iStock/bukki88

Заявления властей Великобритании об оказании военной помощи Украине приведёт лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению страны. Об этом сообщило посольство России в Лондоне в заявлении для РИА Новости.
Отмечается, что речь в данном случае идёт не об инвестициях в обеспечение безопасности в Европе, а, наоборот, к затягиванию конфликта на Украине и дальнейшему разрушению страны.

В посольстве добавили, что заявления премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что Киев всегда будет находится в центре работы его кабинета, говорят о готовности властей увлечься внешнеполитическими авантюрами в ущерб внутренним проблемам страны. К ним, в частности, относятся проблемы с экономикой, здравоохранением, энергетикой и миграцией.

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#великобритания
#украина
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#поставки
#вооружение
#посольство
#россия
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Британия предоставит Киеву почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ
Украина и Британия подписали кредитное соглашение на 2,6 миллиарда долларов
19 июля 2024, 16:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение о выделении Киеву двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения для армии. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Отмечается, что кредит был выдан на 15 лет с возможностью продления и выгодной процентной ставкой. Контролировать целевое использование средств будет комиссия, членами которой являются представители обоих государств.

Киевские власти сообщают, что данное соглашение позволит обеспечить ВСУ средствами ПВО и радиолокации, получить технологии, освоить производство частей артиллерийских установок и бронетехники к 2026 году.

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#великобритания
#украина
#всу
#вооружение
#кредит
#помощь
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Американист Лозанский объяснил высокую вероятность снятия Байдена с выборов
19 июля 2024, 15:40

Фото: kremlin

Президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский оценил почти в 100% вероятность снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки.
«Я бы оценил вероятность того, что Байден снимется с выборов как 95%, а скорее всего — 99%. Сигнал поступил и от самого Байдена, когда он сказал, что если врач ему скажет, то он рассмотрит такую возможность. А без врача видно, что происходит. Он должен был это сделать раньше, но тянул», — прокомментировал в беседе с RT Лозанский.

Под сомнение продолжение борьбы Байдена за новый президентский срок поставила и его заболевание коронавирусом. Теперь даже сам глава государства отмечает, что решение участвовать в выборах будет принимать на основании выводов врачей. Как пишут argumenti.ru, в настоящее время даже влиятельные персоны Демпартии, ранее заявлявшие о своей лояльности к нему, сомневаются в его способности продолжать кампанию.

Ранее бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также заявляла, что Джо Байдена можно в скором времени убедить выйти из президентской гонки.

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#выборы
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Речь Трампа на съезде Республиканской партии стала самой длинной в истории США
19 июля 2024, 15:40

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Выступление бывшего президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии стало самой продолжительной благодарственной речью в новейшей истории крупных партий США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Во время съезда республиканцев, который состоялся в понедельник, Трамп принял номинации конвенции в качестве кандидата на пост президента Соединённых Штатов.

Затем он выступал на съезде партии в четверг вечером. Это выступление стало самым длинным в новейшей истории США – оно длилось один час 32 минуты.

Ранее, в 2020 году, Трамп выступал в течение часа и 20 минут, а в 2016 году – час и пятнадцать минут. Эти выступления заняли второе и третье места в списке самых длинных речей американских политиков.

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#дональд трамп
#сша
#кандидаты
#политика
#выборы
#президент
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Зеленский сообщил о положительном решении от Польши по истребителям F-16
Зеленский: решение Польши позволит Киеву быстрее получить истребители F-16
19 июля 2024, 15:24

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил положительное решение от правительства Польши, которое позволит Киеву ускорить процесс получения истребителей F-16. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с польским премьером Дональдом Туском.
Ранее в этот день сообщалось, что Зеленский в интервью ВВС жаловался на отсутствие поставок обещанных западными союзниками истребителей F-16. Он напомнил, что Киеву обещали осуществить поставки летом 2024 года, однако этого до сих пор не произошло.

Также о самолётах высказался ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс. Он предупредил украинцев, что эти истребители не выживут в воздушном пространстве, контролируемом Россией.

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#владимир зеленский
#украина
#польша
#истребитель f-16
#политика
#сво
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Посол РФ поставил под сомнение планы Франции отправить войска на Украину
19 июля 2024, 15:09

Фото: Фото: istockphoto / e-crow

Посол России в Париже Алексей Мешков сомневается в серьезности намерений Франции отправить войска на Украину
«Я не думаю, что Франция отправит свои войска на Украину. По крайней мере, у меня есть серьёзные сомнения на этот счёт. Однако мы должны относиться к таким заявлениям очень серьёзно, потому что Франция — это не просто какая-то европейская страна. Это страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает пусть и ограниченным, но ядерным потенциалом», — заявил Мешков.

В конце февраля президент Франции Макрон после конференции по поддержке Украины заявил, что лидеры Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Но консенсуса пока не достигли. В начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции нет ограничений в вопросе помощи Украине, что вызвало критику со стороны партнёров по НАТО, включая Германию.

Лидеры французских партий обвинили президента в легкомыслии и втягивании в конфликт, так как он не посоветовался с парламентом. При этом агрессивную риторику Макрона поддержали в Прибалтике и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле отметили, что ряд стран сохранили «достаточно трезвую оценку потенциальных угроз» для Украины.

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Песков рассказал о том, сколько общались Путин с журналистом Карлсоном после интервью
Песков: общение Путина и Карлсона после интервью было незначительным
19 июля 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский журналист раскрыл подробности неформального диалога с Владимиром Путиным после интервью, вне камер и без телохранителей. Он заявил, что лидер России выразил ему обеспокоенность конфликтом на Украине и тем, что в ходе него может быть применено ядерное оружие.

Журналист отметил, что до сих пор хранит у себя правительственную папку с копиями документов об истории России, подаренную ему Путиным.

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