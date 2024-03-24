В США рассказали о риске банкротства в попытке догнать Россию

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Соединенные Штаты сильно отстают от России в области военных технологий и любая попытка догнать Москву может привести к разорению, предупредил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
В частности, речь идет о ядерных силах.
По расчетам эксперта, властям США придется потратить сотни миллиардов долларов на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Но даже закупка нового оружия для ядерной триады не гарантирует паритета с Россией, чья оборонная промышленность превосходит все страны НАТО вместе взятые, добавил Риттер.
Ранее в США рассказали о виновниках конфликта на Украине.
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«Мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. (…) Мы сами себя обанкротим», — утверждает Риттер.
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Александр Климов