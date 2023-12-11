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В США допустили введение воинской обязанности из-за РФ

TAC: противостояние РФ может привести к введению воинской обязанности в США
11 декабря 2023, 07:12
Фото: istock / Im Yeongsik

Фото: istock / Im Yeongsik

Аппетиты Штатов могут приветик привести к введению воинской обязанности в стране. Об этом заявил экс-советник бывшего президента государства Рональда Рейгана Даг Бэндоу, сообщает The American Conservative (TAC).
Как заявил собеседник агентства, Вашингтону придется предпринять внезапные меры в отношении Москвы.

«Если печально известная «Клякса», как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», — отметил Бэндоу.

Он также отметил, что вмешательство США в мировые конфликты отталкивает американцев от добровольной воинской службы. Потенциальных новобранцев пугает конфликт на Украине, в котором Пентагон борется с ядерной державой. Эксперт добавил, что только политика РФ спасает Европу от эскалации конфликта.

До этого глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США осталось примерно 1 миллиар долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что США требуют от Израиля завершить операцию в секторе Газа до нового года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
#политика
#меры
#рф
#пентагон
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В Словакии выступают против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
11 декабря 2023, 08:23

Фото: iStock/alzay

Представитель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри рассказала, что в данный момент Киев не готов начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
По её словам, представителям Украины нужно сделать ещё множество шагов для того, чтобы стать членов Евросоюза, пишет «МК». При этом, время, когда государства могли попасть в этот союз по политическому решению, уже давно в прошлом. 

«Сейчас режиму Зеленского нужно соответствовать всем необходимым критериям. В частности, точно таким же, как ранее произошло в случае со Словакией», - говорит Кэри.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района.

Под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта.

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#всу
#украина
#сво
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Байдена обвинили в поставках Израилю в обход Конгресса
The Guardian: Белый дом поставляет Израилю танковые снаряды в обход Конгресса
11 декабря 2023, 08:23

kremlin

Белый дом передавал Израилю танковые снаряды в обход Конгресса. The Guardian пишет, что администрацию американского президента Джо Байдена обвинили в помощи Израилю.

«Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в Газе стала предметом пристального внимания после того, как выяснилось, что она в обход Конгресса поставила танковые снаряды (Израилю - прим. ред.)», — указано в статье издания.
Сообщается, что Белый дом не оценивал, совершает ли Израиль военные преступления.

До этого сообщалось, что США требуют от Израиля завершить операцию в Газе до нового года.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#военные
#поддержка
#сша
#джозеф байден
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Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Великобритания и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
11 декабря 2023, 08:02

Фото: istock / andriano_cz

Минобороны Великобритании сообщило, что совместно с Норвегией Британия будет возглавлять коалицию по поддержке Украины на море. Об этом пишет ТАСС.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — указано на сайте британского оборонного ведомства.
До этого Великобритания решила поставить  Украине два минных корабля. Данные корабли необходимы для усиления позиций ВСУ в Черном море. Вероятнее всего, морские судна буду защищать украинский зерновой коридор, который начал работу после выхода РФ из зерновой сделки.

Ранее Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда и по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания просто выполняет команды США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#море
#великобритания
#всу
#минобороны
#рф
#украина
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Bloomberg сообщил, что в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта
Bloomberg: В мире зафиксировано наибольшее число конфликтов за последние 30 лет
11 декабря 2023, 07:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В этом году в мире было зафиксировано 183 региональных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия. Об этом 11 ноября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studie, IISS).
В исследовании рассматривались исключительно региональные конфликты, не включающие в себя конфронтацию сверхдержав, таких как США, Россия и Китай. При этом в IISS отмечают, что группировки наподобие палестинского движения ХАМАС «поддерживаются» крупными державами.

«Неразрешимость является определяющей чертой современного глобального конфликтного ландшафта», — подчеркивают авторы.

При этом интенсивность конфликтов в мире, по данным IISS, растет из года в год: согласно последнему исследованию, количество погибших увеличилось на 14%, а количество случаев насилия — на 28%.

В современном мире доминируют «все более трудноразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и пересекающихся мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата», подчёркивают . В то же время большее количество региональных конфликтов не говорит об угрозе большой войны, такой как войны 1914-1918 и 1939-1945 годов, однако общая напряжённость международных отношений нарастает, и в первую очередь это касается Соединённых Штатов и Китая.

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#конфликт
#регионы
#мир
#война
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МИД РФ прорабатывает вопрос о трибунале для руководства Украины
11 декабря 2023, 06:26

Фото: iStock/iDymax

В Министерстве иностранных дел РФ сейчас прорабатывается вопрос о формате будущего трибунала над политическим руководством Украины. Об этом рассказал посол ведомства по особым поручениям по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По словам Мирошника, украинское руководство понесет наказание за свои преступные действия. В каком формате трибунал будет происходить, пока неизвестно. Дипломат подчеркнул, что чем ближе будет победа России в специальной военной операции, тем быстрее политики достигнут единого мнения о форме будущего трибунала.

Посол при этом отметил, что мировому сообществу необходимо определить, в каком именно суде будет происходить подобный процесс.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе. Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом.

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#россия
#украина
#преступление
#мид рф
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Mash Siberia: Бизнесвумен из Барнаула пыталась отравить своего бывшего водкой с метадоном
11 декабря 2023, 06:01

Фото: iStock/fotojog

Предпринимательница из Барнаула пыталась отравить бывшего возлюбленного, который выгнал её из дома, водкой с метадоном. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Роман 39-летней несостоявшейся отравительницы закончился скандалом, после которой экс-воздыхатель выставил её на улицу. Тогда она попросила брата, неоднократно сидевшего в местах не столь отдалённых, достать для неё метадон. Наркотик имевшая медицинское образование женщина добавила в водку, которую подарила бывшему бойфренду на очередной день рождения.

Однако именинник, бывший медиком по образованию, заподозрил неладное и не стал открывать бутылку. Вместо этого он отправил её в полицию на экспертизу, по результатам которой и сестру, и брата отправили в СИЗО. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Иркутской области два человека погибли, а четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По информации портала, мужчины, работающие вахтовым методом на месторождении в Жигаловском районе региона, распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, они выпили жидкость неизвестного происхождения, после чего их состояние резко ухудшилось.

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#сибирь
#отравление
#наркотики
#водка
#женщины
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США требуют от Израиля завершить операцию в Газе до нового года
The Economist: США требуют от Израиля завершить операцию в Газе до нового года
11 декабря 2023, 04:24

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Вашингтон заявил Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть закончена до нового года. Об этом пишет The Economist.
«Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль Энтони Блинкен, американский госсекретарь, сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к новому году», — говорится в публикации.

При этом в публичных заявлениях чиновники из США не обозначали никаких сроков для завершения израильской военной операции, отметили журналисты.

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#сша
#израиль
#журналисты
#чиновники
#сектор газа
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Конгрессмен Мэтт Гетц: США должны склонить Зеленского к переговорам с Россией
11 декабря 2023, 03:18

Фото: iStock/Zerbor

Вашингтон должен убедить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, заявил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц.
«Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — написал конгрессмен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что власти США уже отправили Киеву достаточно денег.
Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN заявил, что для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта.

В свою очередь, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон собирается добиться от Москвы проведения мирных переговоров на выгодных для Киева условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные планы фантастическими.

Для Белого дома вопрос переговоров по Украине в настоящее время является крайне актуальным, особенно на фоне никак не затухающего палестино-израильского конфликта и отсутствия единства в Конгрессе США относительно выделения киевским властям очередных денежных траншей.

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#переговоры
#конгресс сша
#украина
#россия
#владимир зеленский
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FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю
11 декабря 2023, 02:23

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Почти половина американских избирателей считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на военную и финансовую помощь для Украины. Об этом сообщает издание Financial Times.
Политику администрации президента США Джо Байдена в отношении помощи Украине не поддерживает почти половина из тысячи опрошенных изданием FT американцев. 27% респондентов при этом заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму», и лишь 11% считают ее недостаточной.

Схожие настроения царят и в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными.

При этом лишь четверть респондентов назвали состояние американской экономики хорошим или отличным. По мнению социологов, это и объясняет большое количество несогласных с политикой действующего главы Белого дома.

На прошлой неделе сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование. Данная инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню, однако наибольшая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву. При этом глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги являются частью ранее одобренных средств.


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#сша
#опрос
#украина
#помощь
#финансирование
#израиль
#джозеф байден
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