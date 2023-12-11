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Аппетиты Штатов могут приветик привести к введению воинской обязанности в стране. Об этом заявил экс-советник бывшего президента государства Рональда Рейгана Даг Бэндоу, сообщает The American Conservative (TAC).
Как заявил собеседник агентства, Вашингтону придется предпринять внезапные меры в отношении Москвы.
Он также отметил, что вмешательство США в мировые конфликты отталкивает американцев от добровольной воинской службы. Потенциальных новобранцев пугает конфликт на Украине, в котором Пентагон борется с ядерной державой. Эксперт добавил, что только политика РФ спасает Европу от эскалации конфликта.
До этого глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США осталось примерно 1 миллиар долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что США требуют от Израиля завершить операцию в секторе Газа до нового года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Если печально известная «Клякса», как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», — отметил Бэндоу.
До этого глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США осталось примерно 1 миллиар долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что США требуют от Израиля завершить операцию в секторе Газа до нового года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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