Американец попал под арест за то, что посветил лазерной указкой в вертолет с Трампом на борту

23 сентября 2025, 02:57

NBC News: Американец пытался атаковать лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Гражданина США арестовали за то, что он направил лазерную указку на вертолет с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела.