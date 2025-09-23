Американец попал под арест за то, что посветил лазерной указкой в вертолет с Трампом на борту
Гражданина США арестовали за то, что он направил лазерную указку на вертолет с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела.
Инцидент произошел 20 сентября. Президентский вертолет Marine One покидал Белый дом, когда агент Секретной службы Диего Сантьяго заметил на Конститьюшн-авеню странного полураздетого мужчину. Тот разговаривал сам с собой и наблюдал за полетом.
Сантьяго подошел к подозрительному человеку и посветил на него фонариком, но в следующий момент зажмурился сам, потому что яркий свет от лазерной указки ударил ему в глаза. Полураздетый мужчина на этом не остановился и направил красный лазер в сторону Marine One.
Агент Секретной службы забрал у нарушителя спокойствия указку и надел на него наручники. При обыске у задержанного был обнаружен нож. На допросе мужчина заявил, что не знал о потенциальной опасности своих действий. По его словам, он часто направляет лазер «на все подряд».
В материале NBC News отмечается, что луч от лазерной указки мог ослепить или дезориентировать пилота Marine One и поставил под угрозу безопасность полета Трампа.
Арестованному грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.
