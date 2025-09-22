Достижения.рф

Всплыли подробности разговора Трампа с Токаевым

Трамп отметил важность взаимодействия США с Казахстаном на встрече с Токаевым
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил значимость развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Лидеры двух стран поговорили о перспективах расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере. Также они обсудили насущные вопросы международной повестки.

«Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации», — говорится в заявлении.
Встреча прошла в рамках госвизита Токаева в Нью-Йорк, где он участвует в юбилейной сессии Генассамблеи ООН. В его планах не только беседа с Трампом, но и с другими мировыми лидерами и главами международных организаций.

Кроме того, Токаев ведет переговоры с руководством крупных транснациональных корпораций. Во время этих встреч затрагиваются темы инвестиционных возможностей республики, а также потенциал для развития партнерства, выгодного для обеих сторон.
Лидия Пономарева

