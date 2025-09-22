Всплыли подробности разговора Трампа с Токаевым

22 сентября 2025, 19:57

Трамп отметил важность взаимодействия США с Казахстаном на встрече с Токаевым

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил значимость развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.





Лидеры двух стран поговорили о перспективах расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере. Также они обсудили насущные вопросы международной повестки.

«Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации», — говорится в заявлении.