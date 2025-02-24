В США госслужащие решили саботировать приказы Маска

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Руководители ключевых американских ведомств проигнорировали требование главы департамента DOGE Илона Маска о предоставлении еженедельных отчётов. По данным The New York Times, директор ФБР Кэш Патель, глава управления национальной разведки Тулси Габбард и высшее руководство Пентагона призвали сотрудников не выполнять приказ.
«Несколько руководителей агентств, назначенных Трампом, настоятельно призвали своих сотрудников не выполнять приказ Илона Маска подводить итоги своих достижений за прошедшую неделю. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов», — пишет The New York Times.Конфликт демонстрирует пределы влияния Маска в госаппарате.
Ранее Маск направил чиновникам ультиматум: отчитываться о работе или уйти в отставку. В ближайших инструкциях также планируется запрет на передачу конфиденциальных данных без одобрения DOGE.
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