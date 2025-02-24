В США госслужащие решили саботировать приказы Маска

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении, сообщает The New York Times. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск. Однако это не затронуло тех, кто работает над критически важными и специальными программами, а также ключевых руководителей.