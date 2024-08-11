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По сети распространились кадры с женщиной-боевиком ВСУ, которую тяжело ранили под Курском. По сообщению Telegram-канала «Военное дело», речь идет о некой Яне З., которая является оператором FPV-дронов в армии Украины. На одном снимке женщина в военной форме смотрит в объектив, на другом она уже в больнице, а ее лицо изуродовано.
«Сходила на Курск». «Мамочка, восстанавливаюсь», — говорится в публикации украинки.Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону ВС РФ. По оценке аналитиков, Киев отчаялся, поэтому решился на подобный шаг. В ООН подчеркнули, что такие действия киевского режима только усиливают напряженность.
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Никита Кротов